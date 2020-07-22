подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
22 июля 2020, среда, 16:44 239
Силовые структуры 2020-07-22T16:44:01+03:00
Українські Новини
ГБР задержала сотрудника СБУ по подозрению в сутенерстве

ГБР задержала сотрудника СБУ по подозрению в сутенерстве

Ирина Николенко
СБУ, Сутенерство, Уголовное производство, ГБР, Неправомерная выгода
Государственное бюро расследований. Фото: strana.ua
Государственное бюро расследований. Фото: strana.ua

Государственное бюро расследований задержало сотрудника Службы безопасности Украины по подозрению в сутенерстве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

"Государственное бюро расследований под процессуальным руководством военной прокуратуры Центрального региона Украины разоблачило и пресекло противоправную деятельность работника Центрального аппарата Службы безопасности Украины, который занимался сутенерством", – говорится в нем.

По предварительной информации, сотрудник СБУ систематически требовал неправомерную выгоду от женщин, предоставляющих интимные услуги, в качестве платы за "крышевание" их деятельности.

Кроме того, указанный работник обеспечивал их рекламой на сайтах знакомств, за что также получал от них денежное вознаграждение.

21 июля следователи ГБР задержали сотрудника СБУ в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса после получения им очередной неправомерной выгоды.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении уголовных преступлений, а именно злоупотреблении влиянием и сутенерстве (ч. 2 ст. 303 и ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса) и избрании в отношении него меры пресечения.

Как сообщали Українськi Новини, Государственное бюро расследований предотвратило заказное убийство заместителя мэра Черкасс и задержало заказчика.

Также ГБР задержало представителя общественной организации, которого подозревают в мошенничестве на 200 тысяч долларов.

Кроме того, правоохранители поймали на взятке в 100 тысяч долларов автора "пленок Ермака" Дмитрия Штанько.

Больше новостей о: СБУ Сутенерство Уголовное производство ГБР Неправомерная выгода

Захват заложников в Луцке. СБУ будет просить для К...
ГБР открыло дело против Сытника из-за отдыха под Р...
В Киеве разоблачили сутенершу, которая организовал...
ГБР предотвратило заказное убийство заммэра Черкас...
Кабмин продлил карантин до конца лета и разделил области на четыре зоны
Второй день подряд 7 областей не готовы к смягчению карантина. Какие регионы не соответствуют критериям
Новости
ГБР задержала сотрудника СБУ по подозрению в сутенерстве 16:44
"Слуга народа" Сушко отозвал свою подпись под законопроектом о медиа 16:26
Телефон для связи с Зеленским захватившему заложников в Луцке передал первый замглавы Нацполиции Коваль 16:24
Захват автобуса в Луцке: в операции по освобождению людей участвовали 200 полицейских 16:04
Имиджу страны причинен непоправимый ущерб из-за пересмотра механизма поддержки зеленой энергетики, - Игорь Тынный 16:00
больше новостей
Доллар рванул вверх: новый прогноз до конца лета и стоит ли скупать валюту 05:15 Инфографика
Постановление МВД по импорту американских авто повысит коррупционные риски, — эксперты CASE Украина 21:15
ДТП на трассе Киев-Одесса. Фото: Нацполиция Украины
Водителя, сбившего насмерть ребенка на трассе Киев-Одесса, отправили в СИЗО, - СМИ 11:25 Фото
Пожар на Стеценко. Фото: ГосЧс
В центре Киева ночью горел жилой комплекс 08:43
Как досрочно прекратить самоизоляцию и где пройти ПЦР-тест. Ответы на популярные вопросы о коронавирусе 20:40
больше новостей
Скандальная депутат Третьякова хочет легализовать секс-индустрию и "все, что возможно" 17:20
Экономический комитет Верховной Рады обратился к Зеленскому и Шмыгалю из-за незаконного давления на агрохолдинг Бахматюка, - СМИ 13:13
Журналисты выяснили, что рейтинг стран, где Украина лидирует в списке самых криминальных, — фейк 09:23
Зеленский. Фото: УП
После успешных переговоров с луцким террористом Зеленского призывают поговорить с Донбассом 09:57
Валентин Бурьянов. Фото: Facebook/Valentyn Buryanov
Суд оправдал пловца из Гидропарка, за которым гнались полицейские во время жесткого карантина 15:46
больше новостей
Кабмин создал Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok