ГБР задержала сотрудника СБУ по подозрению в сутенерстве

Государственное бюро расследований задержало сотрудника Службы безопасности Украины по подозрению в сутенерстве.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

"Государственное бюро расследований под процессуальным руководством военной прокуратуры Центрального региона Украины разоблачило и пресекло противоправную деятельность работника Центрального аппарата Службы безопасности Украины, который занимался сутенерством", – говорится в нем.

По предварительной информации, сотрудник СБУ систематически требовал неправомерную выгоду от женщин, предоставляющих интимные услуги, в качестве платы за "крышевание" их деятельности.

Кроме того, указанный работник обеспечивал их рекламой на сайтах знакомств, за что также получал от них денежное вознаграждение.

21 июля следователи ГБР задержали сотрудника СБУ в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса после получения им очередной неправомерной выгоды.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении в совершении уголовных преступлений, а именно злоупотреблении влиянием и сутенерстве (ч. 2 ст. 303 и ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса) и избрании в отношении него меры пресечения.

Как сообщали Українськi Новини, Государственное бюро расследований предотвратило заказное убийство заместителя мэра Черкасс и задержало заказчика.

Также ГБР задержало представителя общественной организации, которого подозревают в мошенничестве на 200 тысяч долларов.

Кроме того, правоохранители поймали на взятке в 100 тысяч долларов автора "пленок Ермака" Дмитрия Штанько.