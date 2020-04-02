ГБР задержало мошенника, который под видом уполномоченного от ГБР требовал $200 тыс.

Государственное бюро расследований задержало представителя общественной организации по подозрению в мошенничестве на 200 тысяч долларов.

Об этом говорится в сообщении на сайте ГБР, передают Українськi Новини.

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований в Киеве совместно с работниками департамента стратегических расследований Нацполиции задержали представителя общественной организации при получении 100 000 долларов США мошенническим путем по ст ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса.

По предварительной информации, представитель общественной организации, представляясь уполномоченным от руководителя Офиса Президента Украины, Генерального прокурора, секретаря СНБО и нового руководства Государственного бюро расследований, пытался мошенническим методами завладеть средствами бывшего директора госпредприятия.

В частности, гражданин требовал 100 тыс. долларов за решение вопроса о непривлечении к уголовной ответственности по результатам проверки Госаудитслужбы на предприятии.

Еще 100 тыс. долларов он требовал за решение вопроса о назначении потерпевшего на руководящую должность в Государственном агентстве лесных ресурсов Украины.

Следователи ГБР задержали мужчину в четверг во время получения им первой части средств в сумме 100 тыс. долларов.

Задержанному сообщено о подозрении.

На данный момент подано ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей.

Взятка. Фото: пресс-служба ГБР

Взятка. Фото: пресс-служба ГБР

В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Как сообщали Українськi Новини, Государственное бюро расследований заявило начале сотрудничества с правоохранительными органами Израиля, а также обменом опытом и будущим контаком в сфере повышения квалификации кадров.

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