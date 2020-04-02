ГБР задержало мошенника, который под видом уполномоченного от ГБР требовал $200 тыс.

Государственное бюро расследований задержало представителя общественной организации по подозрению в мошенничестве на 200 тысяч долларов. Об этом говорится в сообщении на сайте ГБР, передают Українськi Новини. Следователи территориального управления Государственного бюро расследований в Киеве совместно с работниками департамента стратегических расследований Нацполиции задержали представителя общественной организации при получении 100 000 долларов США мошенническим путем по ст ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса. По предварительной информации, представитель общественной организации, представляясь уполномоченным от руководителя Офиса Президента Украины, Генерального прокурора, секретаря СНБО и нового руководства Государственного бюро расследований, пытался мошенническим методами завладеть средствами бывшего директора госпредприятия. В частности, гражданин требовал 100 тыс. долларов за решение вопроса о непривлечении к уголовной ответственности по результатам проверки Госаудитслужбы на предприятии. Еще 100 тыс. долларов он требовал за решение вопроса о назначении потерпевшего на руководящую должность в Государственном агентстве лесных ресурсов Украины. Следователи ГБР задержали мужчину в четверг во время получения им первой части средств в сумме 100 тыс. долларов. Задержанному сообщено о подозрении. На данный момент подано ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде содержания под стражей. Взятка. Фото: пресс-служба ГБР Взятка. Фото: пресс-служба ГБР В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества. Как сообщали Українськi Новини, Государственное бюро расследований заявило начале сотрудничества с правоохранительными органами Израиля, а также обменом опытом и будущим контаком в сфере повышения квалификации кадров. ГБР вызвало депутата Верховной Рады Гео Лероса ("Слуга народа") на допрос в пятницу, 3 апреля.