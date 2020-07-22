"Слуга народа" Сушко отозвал свою подпись под законопроектом о медиа

Депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Павел Сушко отозвал свою подпись под законопроектом №2693-д о медиа, который парламент просили не принимать журналисты, в сентябре.

Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте Рады, передают Українські Новини.

Среди инициаторов соответствующего законопроекта Сушко на данный момент не указан, хотя ранее он был в перечне инициаторов.

Информация об причине отзыва парламентарием подписи в СМИ отсутствует.

Председатель Рады Дмитрий Разумков прогнозирует рассмотрение законопроекта №2693-д о медиа в сентябре.

Эксперт Совета Европы рекомендует отказаться от передачи Нацраде регулирования интернет-СМИ. Также журналисты требуют не регулировать онлайн-медиа через Нацсовет телерадиовещания

Также медиаюрист заявил, что новый законопроект "О медиа" дает возможность прекратить вещание любого телеканала за 1 день.

Как сообщали Українські Новини, Законопроект "О медиа", предусматривающий ограничение журналистов, содержит инструменты цензуры. Об этом говорится в правовом анализе законопроекта "О медиа", подготовленном Офисом представителя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира. В анализе отмечается, что существуют опасения относительно ряда ограничений в законопроекте, затрагивающих контент, который может распространяться на территории Украины.