Более 100 СМИ просят Раду не принимать драконовский закон "О медиа"

За два дня более 100 журналистов, медиаменеджеров и экспертов подписали открытое письмо Президенту Украины, руководству Верховной Рады, народным депутатам и европейским партнерам Украины, в котором призвали не поддерживать законопроект №2693 "О медиа", сообщает портал gordonua.com.

Сред подписантов, в частности, – глава "Савик Шустер Студия" Павел Елизаров, главный редактор газеты "Факты" Александр Швец, шеф-редактор издания LB.ua Соня Кошкина, генпродюсер телеканала ZIK Наташа Влащенко, руководитель информационного агентства "Українські новини" Денис Иванеско, шеф-редактор портала "Хвиля" Юрий Романенко и другие.

Обращение подписали журналисты почти из всех регионов Украины.

В заявлении представители СМИ обратили внимание, что нечетко сформулированные в законопроекте требования к медиа "предоставляют органам государственной власти полномочия по "установлению правды". Они опасаются, что такие полномочия будут использованы для контроля за выражением политических мнений, критики политических сил, отдельных политиков и должностных лиц.

Также журналисты выразили обеспокоенность возможным расширением функций Нацсовета, который фактически получит возможность блокировки "кого угодно в интернете", не только СМИ.

Законопроект №2693 авторства нардепов от "Слуги народа" был зарегистрирован в Верховной Раде в конце декабря 2019 года. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стримингових сервисов и платформ общего доступа к информации. Авторы законопроекта, в частности, предложили наделить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания функцией надзора и контроля за всей сферой медиа.