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07 июля 2020, вторник, 13:15 31
Политика 2020-07-07T14:00:01+03:00
Українські Новини
Более 100 СМИ просят Раду не принимать драконовский закон "О медиа"

Более 100 СМИ просят Раду не принимать драконовский закон "О медиа"

Павел Твердохлиб
СМИ, Парламент, Президент, Журналисты, открытое письмо
Закон о медиа. Рисунок: rkc.lviv.ua
Закон о медиа. Рисунок: rkc.lviv.ua

За два дня более 100 журналистов, медиаменеджеров и экспертов подписали открытое письмо Президенту Украины, руководству Верховной Рады, народным депутатам и европейским партнерам Украины, в котором призвали не поддерживать законопроект №2693 "О медиа", сообщает портал gordonua.com.

Сред подписантов, в частности, – глава "Савик Шустер Студия" Павел Елизаров, главный редактор газеты "Факты" Александр Швец, шеф-редактор издания LB.ua Соня Кошкина, генпродюсер телеканала ZIK Наташа Влащенко, руководитель информационного агентства "Українські новини" Денис Иванеско, шеф-редактор портала "Хвиля" Юрий Романенко и другие.

Обращение подписали журналисты почти из всех регионов Украины.

В заявлении представители СМИ обратили внимание, что нечетко сформулированные в законопроекте требования к медиа "предоставляют органам государственной власти полномочия по "установлению правды". Они опасаются, что такие полномочия будут использованы для контроля за выражением политических мнений, критики политических сил, отдельных политиков и должностных лиц.

Также журналисты выразили обеспокоенность возможным расширением функций Нацсовета, который фактически получит возможность блокировки "кого угодно в интернете", не только СМИ.

Законопроект №2693 авторства нардепов от "Слуги народа" был зарегистрирован в Верховной Раде в конце декабря 2019 года. Документ должен регулировать деятельность телевидения, радио, прессы, онлайн-медиа, стримингових сервисов и платформ общего доступа к информации. Авторы законопроекта, в частности, предложили наделить Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания функцией надзора и контроля за всей сферой медиа.

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