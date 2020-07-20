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20 июля 2020, понедельник, 14:49 25
Верховная Рада и партии 2020-07-20T15:00:02+03:00
Українські Новини
Разумков уверен, что критикуемый журналистами закон о медиа не будет принят

Разумков уверен, что критикуемый журналистами закон о медиа не будет принят

Анна Рудык
Верховная Рада, СМИ, Дмитрий Разумков, Закон о медиа
Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прогнозирует рассмотрение законопроекта №2693-д о медиа, который парламент просили не принимать журналисты, в сентябре.

Об этом он сказал в ходе итоговой пресс-конференции в понедельник, передают Українськi Новини.

"Я думаю, он (законопроект о медиа) нуждается в доработке... То, что он не будет принят в первом (чтении) и в целом, я думаю, все в этом уверены... По рассмотрению его в Верховной Раде, я думаю, это будет ближе к сентябрю или в сентябре", - сказал он.

По мнению спикера, депутаты при рассмотрении документа будут исходить из интересов безопасности государства, свободы слова и независимой журналистики.

Разумков также подчеркнул, что не поддерживает в полной мере все положения, содержащиеся в законопроекте к первому чтению.

Как сообщали Українськi Новини, эксперт Совета Европы рекомендует отказаться от передачи Нацраде регулирования интернет-СМИ.

Также журналисты требуют не регулировать онлайн-медиа через Нацсовет телерадиовещания

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