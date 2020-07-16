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16 июля 2020, четверг, 13:40 511
Верховная Рада и партии 2020-07-16T15:30:03+03:00
Українські Новини
Рада назначила Уруского вице-премьером

Рада назначила Уруского вице-премьером

Анна Рудык
Кабмин, Верховная Рада, Госкосмос, Олег Уруский
Олег Уруский. Фото: Радио Свобода
Олег Уруский. Фото: Радио Свобода

Верховная Рада назначила вице-премьер-министром - министром стратегических отраслей промышленности бывшего председателя Государственного космического агентства Олега Уруского.

За соответствующий проект постановления №3842 проголосовали 250 депутатов при минимально необходимых 226, передают Українськi Новини.

57-летний Уруский в 1996-2000 годах руководил управлением в аппарате Совета национальной безопасности и обороны.

С 2000 по 2003 год занимал должность первого заместителя главы Государственной комиссии по вопросам оборонно-промышленного комплекса, а с 2003 по 2005 год возглавлял департамент в секретариате Кабинета Министров.

В 2005 году был назначен первым заместителем министра промышленной политики.

С января по август 2015 года Уруский возглавлял Госкосмос.

В апреле 2020 года он был назначен директором инжиниринговой компании "Прогресстех-Украина".

Как сообщали Українськi Новини, также Рада сегодня назначила главой НБУ Шевченко.

Также сегодня в Раде будут голосовать за законопроект, которым предлагается продолжить обучение в школах на русском.

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