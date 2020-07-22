Австрия ввела масочный режим в общественных местах

В Австрии, где ранее ввели запрет на авиасообщение с Украиной, снова усилили карантин, и ввели новые ограничения. Об этом сообщает OE24.

Как отмечается, в стране ввели обязательное ношение масок в супермаркетах, почтовых отделениях и отделениях банков.

"Это места, куда люди должны ходить почти каждый день, у них нет выбора", - заявила канцлер Себастьян Курц, отметив, что количество случаев заражения инфекций в стране снова увеличилось в последние недели.

Маски требуют носить в общественном транспорте и в секторе здравоохранения (врачи, аптеки), на торговых и общественных ярмарках, демонстрациях и в сфере услуг (парикмахерская, педикюр и т. д.). Штраф за проезд без маски в транспорте составляет 50 евро.

Также усилены требования для религиозных собраний. Каждый верующий должен носить маску, если его сообщество имеет контакты с зонами риска за рубежом.

Места отправления культа закрываются, когда у посетителя обнаруживается положительный результат на вирус.

Как сообщали Українські Новини, Доминикана ввела чрезвычайное положение из-за коронавируса на 45 дней.

Кроме того, усиление карантинта инициировали еще два региона в Испании.