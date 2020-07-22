После успешных переговоров с луцким террористом Зеленского призывают поговорить с Донбассом

Диалог Владимира Зеленского с луцким террористом Максимом Кривошом, после которого освободили троих заложников, оценило большинство тех, кто следил за ситуацией. В социальных сетях "похвалили" Зеленского, и призвали точно так же "поговорить с Донбассом".

"Почему говорить со штымпом из Луцка можно, а с целыми территориями страны нет?", – написал в качестве вывода на своей странице в Facebook Николай скорик, поддержав депутата Олега Волошина, которого вчера облили зеленкой.

Скриншот: Facebook/ Николай Скорик

"Я согласен с Олегом Волошиным. Украина утратила во многом свой реальный суверенитет, который она декларировала в 1990. Что здесь неправда? Нарушена масса положений декларации. Украина под внешним управлением. Вновь принятый закон о внешней разведке- лишнее этому подтверждение. Мы живем в стране лжецов, где за правду пытаются судить. Выражаю солидарность со своим коллегой", – отметил он.

Таким же вопросом задался и журналист Newsone TV Богдан Аминов.

"Офис президента, а что мешает так же, только с Донбассом? Позвонить - договориться - закончить войну", – написал он.

Скриншот: Facebook/ Bogdan Aminov

"С сегодняшнего дня открыт путь к прямым переговорам с Пушилиным и Пасичником. Ранее официальный Киев говорил, что никогда не пойдет на переговоры с террористами. После того, как Зеленский исполнил требования луцкого террориста, прецедент создан, моральные предостережения отвергнуты. Теперь Владимир Александрович может запросто перейти к выполнению требований лидеров самопровозглашенных республик", – написал на своей странице в Facebook руководитель фонда "Украинская политика" Константин Бондаренко.

Скриншот: Facebook/ Константин Бондаренко

Тем временем, главный редактор издания "Страна.UA" Игорь Гужва назвал поступок Зеленского достаточно логичным.

"Логику Зеленского понять можно. Но стоит задуматься - а что было бы, если б требования были куда менее выполнимыми? Готова ли наша правоохранительная система к отражению таких угроз, с учётом того, что даже с полоумным луцким террористом не могли 10 часов справиться?", – считает Гужва.

Скриншот: Facebook/ Игорь Гужва

"Парадоксально - с экранов нам все время говорят о "борьбе с террористами на Донбассе", а когда появился реальный террорист, то заложников смогли освободитель только после того как президент выполнил его требования. А сколько у нас в стране людей с нарушенной психикой и с оружием? Немало. Вот об этом стоит прежде всего задуматься.

P.S. Конспирологические версии о том, что это все была постановка в интересах Зеленского, Авакова или ещё кого-то пока вынесем за скобки", – резюмировал он.

Как сообщали Українські Новини, Зеленский выполнил одно из требований террориста, и записал видеообращение с призывом смотреть "Землян", однако позднее его удалил.