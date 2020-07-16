Богата витаминами и полезна для сердца. Свойства и калорийность дыни

Несмотря на то, что в Украине сезон дынь начался на две недели позже, этот ароматный и сочный летний плод любим многими украинцами и содержит много железа, калия, калиция, является средством профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Українські Новини расскажут о полезных свойствах дыни, а также кому ее не рекомендуют есть.



Польза дыни



Мякоть дыни содержит много железа, калия, кальция, магния, витаминов группы В, С и А, каротин и пектины. Благодаря им дыня является средством профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, снижает уровень холестерина в крови и предотвращает развитие атеросклероза, успокаивает нервную систему, нормализует работу кишечника, а также выводит токсины. Еще дыня содержит много клетчатки.

Плод дыни используют как слабительное, мочегонное и желчегонное средство при заболеваниях мочевыводящих путей, сердечно-сосудистой системы и желчных путей, при нарушении обмена веществ (подагра, почечнокаменная болезнь и т.п.), при геморрое, болезнях горла и хроническом кашле.

Благодаря наличию в дыне большого количества фолиевой кислоты, ее полезно употреблять при малокровии, заболеваниях печени и при атеросклерозе.



Калорийность дыни очень отличается от ее сорта и условий выращивания. В среднем, ее калорийность составляет 33 ккал на 100 грамм продукта.

С косметической целью сок дыни используют для удаления пигментных пятен, угрей.



Вред дыни



Чрезмерное употребление дыни вызывает боли в животе, понос.



Дыня противопоказана, если болеете сахарным диабетом. Врачи говорят, что дыня может привести к повышению уровня сахара в крови.



Если хотите сбросить лишний вес, дыню лучше не вводить в свой рацион. Ведь высокое содержание сахара в ней влияет на метаболизм.



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