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03 июля 2020, пятница, 19:01 25
Общество 2020-07-03T19:02:31+03:00
Українські Новини
Рада разрешила преподавателям медвузов помогать в больницах, даже если они там не работают

Рада разрешила преподавателям медвузов помогать в больницах, даже если они там не работают

Кира Молчанова
Медицина, Врачи, Больница, Медуниверситет
Врачи. Фото: Pixies
Врачи. Фото: Pixies

Верховная Рада разрешила научно-педагогическим работникам учреждений высшего и последипломного образования в сфере здравоохранения, которые не являются штатными сотрудниками медицинских учреждений, оказывать медицинскую помощь в учреждениях здравоохранения.

За принятие соответствующего законопроекта № 3671 за основу проголосовал 281 депутат при необходимых 226, в целом - 285 депутатов, передают Українськi Новини.

Согласно документу, преподаватели и научные сотрудники смогут работать в больницах при условии наличия сертификата врача-специалиста и согласия руководителя больницы на оказание помощи пациенту такими сотрудниками.

Также преподаватели и научные сотрудники медуниверситетов смогут оказывать вторичную и высокоспециализированную медпомощь и быть лечащими врачами.

Кроме того, законопроектом закрепляется право врача-интерна на участие в оказании медпомощи.

Как сообщали Українськi Новини, Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что медицинские работники, заболевшие коронавирусной инфекцией, могут получить выплаты в размере до 630 тыс. гривен.

Национальная служба здоровья (НСЗУ) с 1 апреля выплатила медицинским учреждениям, предоставляющим специализированную и высокоспециализированную помощь, 14,5 млрд гривен за предоставление услуг пациентам.

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