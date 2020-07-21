Зеленский подписал закон о выделение 2 млрд гривен на ликвидацию последствий наводнения в западных областях

Президент Владимир Зеленский подписал закон о финансировании мер по преодолению последствий наводнения в западных областях Украины, где в трех реках снова начался подыматься уровень воды.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента, передают Українськi Новини.

"Президент подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" № 746-их, который Верховная Рада приняла 3 июля 2020 года", – говорится в нем.

Указано, что закон увеличивает на 2 млрд гривен резервный фонд, сформированный в Государственном бюджете Украины для осуществления непредвиденных расходов, которые не имеют постоянного характера и не могли быть предусмотрены при составлении проекта бюджета.

Таким образом, документ регулирует вопросы финансового обеспечения мероприятий по преодолению последствий наводнения в западных областях Украины, а также мероприятий, связанных с предотвращением возникновения чрезвычайных ситуаций.

Как сообщали Українськi Новини, из-за наводнения на западе Украины погибли три человека, а также затоплены жилые дома, дороги, повалены деревья.

Прокуратура Ивано-Франковской области назвала вероятную причину наводнения на западе, а также начала уголовное производство по фактам вырубки лесов, что вероятно и привело к стихийному бедствию на территории Прикарпатья.