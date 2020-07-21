подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Финансы
  • Зеленский подписал закон о выделение 2 млрд гривен на ликвидацию последствий наводнения в западных областях
21 июля 2020, вторник, 21:58 30
Финансы 2020-07-21T21:58:01+03:00
Українські Новини
Зеленский подписал закон о выделение 2 млрд гривен на ликвидацию последствий наводнения в западных областях

Зеленский подписал закон о выделение 2 млрд гривен на ликвидацию последствий наводнения в западных областях

Ирина Николенко
Госбюджет, Наводнение, Прикарпатье, Владимир Зеленский, Непогода в Украине, наводнение на западе Украины
Наводнение. Фото: facebook.com/oleg.nykonorov
Наводнение. Фото: facebook.com/oleg.nykonorov

Президент Владимир Зеленский подписал закон о финансировании мер по преодолению последствий наводнения в западных областях Украины, где в трех реках снова начался подыматься уровень воды.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Офиса Президента, передают Українськi Новини.

"Президент подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" № 746-их, который Верховная Рада приняла 3 июля 2020 года", – говорится в нем.

Указано, что закон увеличивает на 2 млрд гривен резервный фонд, сформированный в Государственном бюджете Украины для осуществления непредвиденных расходов, которые не имеют постоянного характера и не могли быть предусмотрены при составлении проекта бюджета.

Таким образом, документ регулирует вопросы финансового обеспечения мероприятий по преодолению последствий наводнения в западных областях Украины, а также мероприятий, связанных с предотвращением возникновения чрезвычайных ситуаций.

Как сообщали Українськi Новини, из-за наводнения на западе Украины погибли три человека, а также затоплены жилые дома, дороги, повалены деревья.

Прокуратура Ивано-Франковской области назвала вероятную причину наводнения на западе, а также начала уголовное производство по фактам вырубки лесов, что вероятно и привело к стихийному бедствию на территории Прикарпатья.

Больше новостей о: Госбюджет Наводнение Прикарпатье Владимир Зеленский Непогода в Украине наводнение на западе Украины

Зеленский разговаривал с террористом, который в Лу...
На Западной Украине снова поднимется уровень воды ...
На Прикарпатье восстановили газопровод, разрушенны...
Рада поддержала финансирование из госбюджета детск...
Террориста Максима Кривоша задержали, заложников выпустили из автобуса
Захват людей в автобусе в Луцке СБУ будет расследовать как терроризм
Новости
Зеленский подписал закон о выделение 2 млрд гривен на ликвидацию последствий наводнения в западных областях 21:58
Штурм автобуса. Фото: Антон Геращенко
Террориста Максима Кривоша задержали, заложников выпустили из автобуса 21:52
Зеленский разговаривал с террористом, который в Луцке захватил автобус с людьми 21:46
Зеленский разрешил ученым, интернам и преподавателям-медикам оказывать помощь в больницах 21:34
Владимир Зеленский. Скриншот видео
Зеленский выполнил одно из требований луцкого террориста 21:22
больше новостей
Парасюк стрелял по Майдану из окон консерватории, - Верещук 13:13
Доллар продолжает расти в цене. Официальный курс валют на понедельник 05:00
В частном киевском роддоме "Лелека" впервые отказались от новорожденной девочки 23:01
Украинцев ожидают три этапа повышения пенсий: в ПФУ раскрыли подробности 05:30 Инфографика
Кличко отпраздновал свой день рождения в пляжном клубе, с салютом и концертом 22:25
больше новостей
"Слуге народа" Третьяковой не хватает 35 тысяч гривен зарплаты 23:39
Скандальная депутат Третьякова хочет легализовать секс-индустрию и "все, что возможно" 17:20
Парасюк стрелял по Майдану из окон консерватории, - Верещук 13:13
Экономический комитет Верховной Рады обратился к Зеленскому и Шмыгалю из-за незаконного давления на агрохолдинг Бахматюка, - СМИ 13:13
Мыкола Канишевский. Фото: Facebook
Известный медиаменеджер и телеведущий вернулся в эфир после 15 летнего перерыва 11:31 Фото
больше новостей
В Польше экс-и.о. председателя "Укравтодора" Новаку сообщили о подозрении
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok