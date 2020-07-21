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21 июля 2020, вторник, 18:26 189
Общество 2020-07-21T18:26:01+03:00
Українські Новини
В Киеве вечером снова образовались пробки и тянучки. Где самые загруженные дороги

В Киеве вечером снова образовались пробки и тянучки. Где самые загруженные дороги

Ирина Николенко
Тянучки, Пробки в Киеве, Пробки на въезде, Пробки в столице, Пробки на дорогах
Карта пробок в Киеве 21 июля. Фото: Pixabay
Карта пробок в Киеве 21 июля. Фото: Pixabay

После того, как перед выходными в Киеве водители застряли в пробках и тянучках, во вторник, 21 июля, в столице вечером снова загруженные дороги. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google-карты, передают Українські Новини.

Так, согласно данным Google-карт, пробки и тянучки образовались в центре Киева. Движение затруднено на Набережном шоссе, бульваре Тараса Шевченко, на улице Саксаганского, Большой Житомирской.

Пробки в центре Киева. Карта: Google MapsПробки в центре Киева. Карта: Google Maps

Также пробка образовалась на проспекте Степана Бандеры с задержкой движения в 20 минут, а также на проспекте Героев Сталинграда.

Пробки на проспекте Степана Бандеры. Карта: Google MapsПробки на проспекте Степана Бандеры. Карта: Google Maps

Водители застряли в пробках и на улице Саперно-Слобидской, с задержкой движения в 25 минут. Также на Южном мосту и Столичном шоссе.

Пробки в центре Киева. Карта: Google MapsПробки на Южном мосту и Столичном шоссе. Карта: Google Maps

Огромная пробка образовалась на выезде из Киева – на Большой Окружной дороге с задержкой движения в 30 минут. Тянучка наблюдается и на проспекте Академика Глушкова.

на Большой Окружной дорогеПробка на Большой Окружной дороге. Карта: Google Maps

Ранее Українські Новини сообщали, Киев поднялся с 13 на 12 место в мировом рейтинге пробок всемирно известной компании по исследованию дорожного трафика TomTom, оставив позади известную городскими заторами столицу Мексики – 20-миллионный Мехико.

Кроме того, в 2019 году среднестатистический водитель провел в пробках 227 часов, что равняется 9 дней 11 часов, вычеркнутых из жизни.

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