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17 июля 2020, пятница, 15:59 403
Общество 2020-07-17T16:15:01+03:00
Українські Новини
Перед выходными Киев "сковали" тянучки и пробки: где больше всего загружены дороги

Перед выходными Киев "сковали" тянучки и пробки: где больше всего загружены дороги

Ирина Николенко
Киев, Тянучки, Пробки в Киеве, Пробки в столице, Пробки на дорогах
Пробки в Киеве. Фото: Pixabay
Пробки в Киеве. Фото: Pixabay

Перед выходными в Киеве сегодня снова образовались пробки и тянучки. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google-карты, передают Українські Новини.

Так, согласно данным Google-карт, пробки и тянучки образовались в центре Киева. Движение затруднено на Набережном шоссе, бульваре Тараса Шевченко, на улице Большая Васильковская, Бессарабская площадь.

Пробки в центре Киева. Карта: Google MapsПробки в центре Киева. Карта: Google Maps

Также водители застряли в пробке с задержкой движения в 14 минут на проспекте Степана Бандеры, а на проспекте Героев Сталинграда – 15 минут. Кроме того, движение затруднено на улице Александра Довженко.

Пробки на проспекте Степана Бандеры. Карта: Google MapsПробки на проспекте Степана Бандеры. Карта: Google Maps

Водители застряли в пробке на бульваре Дружбы Народов, на проспекте Науки. Тянучки наблюдаются на улице Саперно-Слобидская, проспекте академика Глушкова, проспекте Валерия Лобановского и на Большой Окружной дороге.

Пробки в Киеве 17 июля. Карта: Google MapsПробки в Киеве 17 июля. Карта: Google Maps

Ранее Українські Новини сообщали, из-за проблем городского трафика, Киев поднялся с 13 на 12 место в мировом рейтинге пробок всемирно известной компании по исследованию дорожного трафика TomTom, оставив позади известную городскими заторами столицу Мексики – 20-миллионный Мехико.

По данным компания по анализу и регулированию трафика ТomTom, в 2019 году в столице Киеве среднестатистический водитель провел в пробках 227 часов, что равняется 9 дней 11 часов, вычеркнутых из жизни.

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