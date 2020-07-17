Перед выходными Киев "сковали" тянучки и пробки: где больше всего загружены дороги

Перед выходными в Киеве сегодня снова образовались пробки и тянучки. Об этом свидетельствуют данные сервиса Google-карты, передают Українські Новини.

Так, согласно данным Google-карт, пробки и тянучки образовались в центре Киева. Движение затруднено на Набережном шоссе, бульваре Тараса Шевченко, на улице Большая Васильковская, Бессарабская площадь.

Пробки в центре Киева. Карта: Google Maps

Также водители застряли в пробке с задержкой движения в 14 минут на проспекте Степана Бандеры, а на проспекте Героев Сталинграда – 15 минут. Кроме того, движение затруднено на улице Александра Довженко.

Пробки на проспекте Степана Бандеры. Карта: Google Maps

Водители застряли в пробке на бульваре Дружбы Народов, на проспекте Науки. Тянучки наблюдаются на улице Саперно-Слобидская, проспекте академика Глушкова, проспекте Валерия Лобановского и на Большой Окружной дороге.

Пробки в Киеве 17 июля. Карта: Google Maps

Ранее Українські Новини сообщали, из-за проблем городского трафика, Киев поднялся с 13 на 12 место в мировом рейтинге пробок всемирно известной компании по исследованию дорожного трафика TomTom, оставив позади известную городскими заторами столицу Мексики – 20-миллионный Мехико.

По данным компания по анализу и регулированию трафика ТomTom, в 2019 году в столице Киеве среднестатистический водитель провел в пробках 227 часов, что равняется 9 дней 11 часов, вычеркнутых из жизни.