Нардеп от "Слуги народа" с трибуны Рады призвал отправить Авакова в отставку

На заседании Верховной Рады депутат от фракции "Слуги народа" Евгений Шевченко с трибуны парламента призвал коллег отправить в отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, информирует портал strana.ua. По его словам, почти все "слуги" недовольны его работой и обсуждают это между собой.

"Я хочу обратиться к своим коллегам из фракции "Слуга народа" и спросить: в нашем зале есть люди сильные, как говорят в народе, "с яйцами"? Или мы будем и дальше смотреть, как господин Аваков продолжает разрушать нашу страну? Этот беспорядок... бандитизм... Уже заходит за все "красные линии". Я предлагаю те высказывания, которые говорят люди из фракции между собой вынести в публичную плоскость. Я сейчас заявляю всей стране, всем гражданам, что во фракции "Слуга Народа" фактически все депутаты не удовлетворены работой министра внутренних дел", - заявил Шевченко.

По словам нардепа, может, Аваков и был эффективным министром, но сейчас ситуация в стране изменилась. Поэтому Шевченко призвал коллег отправить главу МВД в отставку.

Позже стало известно, что депутаты уже начали сбор подписей к проекту постановления про увольнение Арсена Авакова с поста министра внутренних дел. Как сообщил нардеп от "Голоса" Ярослав Юрчишин в Facebook, по состоянию на 12:00 2 июня фракция "Голос" собрала 40 подписей нардепов за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова.

"Мы все с этой трибуны слышали об Авакове и о том, что происходит в полиции. Я услышала очень много разговоров, что когда уйдет Аваков, то у нас здесь будет Россия. Так вот – у нас, если Аваков, то будет Россия.

Вчера на главу полиции Винницкой области назначили сепара. Это человек, который стоял вместе с пророссийскими протестующими 2 мая в Одессе. Этого человека не посадили, а повысили. Это не допустимо", - заявила нардеп от "Голоса" Александра Устинова на заседании парламента.

В то же время один из нардепов от "Слуги народа" в разговоре с репортерами довольно скептически оценил перспективы отставки Авакова.

"Устинова из "Голоса" ходит собирает подписи, но там, если 60-70 голосов будет, то это максимум", - сказал нардеп.

Следует отметить, что в Офисе президента некоторое время назад (еще до инцидентов в Кагарлыке и в Броварах) обсуждался вопрос о возможной отставке Авакова.