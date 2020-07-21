Последствия мощной грозы в Киеве: затопило подземные переходы, обрушились деревья

Во вторник, 21 июля, на Киев обрушилась непогода. За час город залило дождем и побило градом. В центральных районах даже обрушилось несколько деревьев, к счастью, обошлось без травмированых. Об этом сообщает Информатор. В результате мощного ливня на дорогах столицы возникли локальные подтопления. В частности, на пересечении проспекте Победы и улице Шолуденко, на перекрестке улиц Жилянской и Старовокзальной поднялся уровень воды из коллектора реки Лыбедь, что привело к временному застою воды на проезжей части. Сейчас работники гидрослужб ликвидируют подтопления. А также дежурят у проблемных мест. Для ликвидации последствий непогоды есть 72 единицы спецтранспорта и спецсредств. В том числе, мотопомпы, гидромонитора, насосные станции. На улице Лютеранская, 27-29, из-за непогоды от огромного каштана отломилась половина и упала на тротуар и машины. К счастью, прохожие не пострадали. Упавшее дерево на Лютеранской. Фото: Артіль Также упало дерево на улице Тургеневской. Упавшее дерево на Тургеневской. Фото: Киев Оперативный На улице Лаврской (спуск к бульвару Дружбы Народов) также упало дерево. Никто не травмировался. Упавшее дерево на Лаврской. Фото: Информатор Также на Facebook-странице Киев Оперативный появилось фото огромного дерева, что упало на "Шулявке". Пострадало припаркованное авто. "На улице Полевой, 24-Д, дерево вырвало с корнем и упало на машину. К счастью, никто не пострадал, кроме "железного коня", - говорится в сообщении. В Киеве из-за грозы упало дерево. Фото: facebook.com\/KyivOperativ Как сообщали Українські Новини, ранее синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине. Тем временем, по прогнозу на август в Украину придет аномальный зной и засуха.