Последствия мощной грозы в Киеве: затопило подземные переходы, обрушились деревья

Во вторник, 21 июля, на Киев обрушилась непогода. За час город залило дождем и побило градом. В центральных районах даже обрушилось несколько деревьев, к счастью, обошлось без травмированых. Об этом сообщает Информатор.

В результате мощного ливня на дорогах столицы возникли локальные подтопления. В частности, на пересечении проспекте Победы и улице Шолуденко, на перекрестке улиц Жилянской и Старовокзальной поднялся уровень воды из коллектора реки Лыбедь, что привело к временному застою воды на проезжей части.

Сейчас работники гидрослужб ликвидируют подтопления. А также дежурят у проблемных мест. Для ликвидации последствий непогоды есть 72 единицы спецтранспорта и спецсредств. В том числе, мотопомпы, гидромонитора, насосные станции.

На улице Лютеранская, 27-29, из-за непогоды от огромного каштана отломилась половина и упала на тротуар и машины. К счастью, прохожие не пострадали.

Упавшее дерево на Лютеранской. Фото: Артіль

Также упало дерево на улице Тургеневской.

Упавшее дерево на Тургеневской. Фото: Киев Оперативный

На улице Лаврской (спуск к бульвару Дружбы Народов) также упало дерево. Никто не травмировался.

Упавшее дерево на Лаврской. Фото: Информатор

Также на Facebook-странице Киев Оперативный появилось фото огромного дерева, что упало на "Шулявке". Пострадало припаркованное авто.

"На улице Полевой, 24-Д, дерево вырвало с корнем и упало на машину. К счастью, никто не пострадал, кроме "железного коня", - говорится в сообщении.

В Киеве из-за грозы упало дерево. Фото: facebook.com/KyivOperativ

Как сообщали Українські Новини, ранее синоптик дал подробный прогноз на все лето в Украине.

Тем временем, по прогнозу на август в Украину придет аномальный зной и засуха.