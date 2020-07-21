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21 июля 2020, вторник, 15:51 1782
Выборы 2020-07-21T17:00:02+03:00
Українські Новини
"Слуга народа" намерена объявить кандидатов на мэры больших городов до августа

"Слуга народа" намерена объявить кандидатов на мэры больших городов до августа

Ирина Николенко
Слуга народа, Партия
Ирина Верещук. Фото: ВРУ
Ирина Верещук. Фото: ВРУ

После того, как "Слуга народа" решила выдвинуть кандидатом на пост мэра Киева депутата Рады Ирину Верещук, партия намерена объявить кандидатов на пост мэров больших городов до августа.

Об этом председатель партии, первый заместитель председателя фракции в Верховной Раде Александр Корниенко сообщил в ходе итоговой пресс-конференции первого года "монобольшинства", передают Українськi Новини.

"Как только придет время, мы объявим всех кандидатов. Если мы их не объявили, то время еще не пришло... В ближайшее время вы все увидите, мы хотим завершить финальным, красивым аккордом 3-ю сессию Верховной Рады внеочередным заседанием сегодняшним и уже через неделю-две начнут появляться новости о кандидатах, мы начнем их презентовать в этих городах (Днипро, Харьков, Одесса)", – сказал он.

Кроме этого, Корниенко отметил, что от партии кандидаты будут во всех 1 460 общинах, а кандидаты в мэры – во всех областных центрах.

Как сообщали Українськi Новини, Верховная Рада назначила местные выборы на воскресенье, 25 октября. За принятие проекта постановления № 3809 проголосовали 326 депутатов при минимально необходимых 226.

Также Комитет Верховной Рады по вопросам власти, местного самоуправления, регионального развития, градостроительства и жилищной политики рекомендовал парламенту назначить местные выборы на воскресенье, 25 октября.

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