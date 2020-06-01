Кирилл Тимошенко задекларировал 3 млн гривен доходов и отдых в ОАЭ на 0,4 млн

Заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, который в апреле заработал 34,3 тысячи гривен, задекларировал 3 млн гривен дохода, покупку автомобиля за 2,8 млн гривен и еще 0,4 млн гривен расходов на отдых в Объединенных Арабских Эмиратах.

Об этом свидетельствует его электронная декларация, передают Українські Новини.

Из 3 млн гривен его дохода заработная плата, другие доходы и дивиденды от ООО "Гудмедиа" до работы в Офисе Президента составили 171,1 тыс. гривен, а зарплата в Офисе - 118,4 тыс.

Тимошенко является конечным бенефециаром "Гудмедиа", но передал все корпоративные права в управление.

Еще 10,3 тыс. его дохода составила государственная помощь, а 40 тыс. – страховые выплаты.

Основную сумму дохода он получил от продажи имущества: 1,8 млн гривен – квартиры и 952,8 тыс. – машины.

Супруга Тимошенко задекларировала 5,2 млн гривен доходов от работы в ООО "Медиа ресурсы менеджмент" и предпринимательской деятельности.

На банковских счетах замруководителя Офиса хранит 8 тыс. долларов и 85 тыс. гривен, наличными – 690 тыс. долларов, 110 тыс. евро и почти 4 млн гривен, а у его жены в банках более 2 млн гривен, наличными – еще 3,7 млн гривен и 185 тыс. долларов.

Из ценного имущества Тимошенко задекларировал телекамеру Sony, станции видеомонтажа Apple iMac и MacPr, компьютер-сервер сохранения данных EntryStore, общей стоимостью 656 тыс. гривен.

Через месяц после назначения в Офис Президента он купил BMW Х5 2019 года выпуска за почти за 2,7 млн гривен и машиноместо за 112 тыс. гривен.

Кроме этого, в 2019 он израсходовал 357,3 тыс. гривен на отдых в ОАЭ в январе, 140,5 тыс. на покупку вещей и 108,1 тыс. на страховку.

В 2018 Тимошенко купил себе Volkswagen Caravelle 2014 года выпуска (стоимость не указана), а жена – Porsche Macan 2017 года выпуска за 1,7 млн гривен.

В 2017 он приобрел квартиру в Киеве за 3,6 млн гривен.

Также с 2007 года у него есть земельный участок на 880 кв. м и дом на 57 кв. м Днепропетровской области, а с 1997 - квартира в Днипре на 61 кв. м.

Как сообщали Українськi Новини, президент Владимир Зеленский задекларировал 15 млн гривен доходов, а его супруга Елена - 13,5 млн за 2019 год.

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак задекларировал 256 тыс. гривен доходов за 2019 год.