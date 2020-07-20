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20 июля 2020, понедельник, 21:36 1229
Мир 2020-07-20T22:00:12+03:00
Українські Новини
Ученые в США назвали наиболее эффективные типы масок, которые защищают от коронавируса

Ученые в США назвали наиболее эффективные типы масок, которые защищают от коронавируса

Елизавета Кесельман
Исследования, Маски, Защитные маски
Медицинская маска. Фото: pixabay
Медицинская маска. Фото: pixabay

Американские ученые провели анализ разного вида масок в 194 странах, и определили  проанализировали разного вида маски и определили те, которые обладают наибольшей эффективностью и защищают от коронавируса. Об этом сообщает Science Alert.

Аналииз показал, что в местах, где маски не рекомендовались к ношению, наблюдалось 55%-ное увеличение смертности от коронавируса населения по сравнению с 7% в тех странах, где власти ввели обязательные требования или рекомендации к ношению масок.

Так, по данным ученых, лучшую фильтрацию вирусных частиц осуществляют маски медицинского типа N99 и N95. По словам исследователей, эти маски уменьшают риск заражения на 94-99% после 20 минут пребывания в очень загрязненном месте. Из-за того, что они очень плотно прилегают к лицу и не пропускают частицы, волокна же фильтруют патогены.

Второе место по эффективности заняли одноразовые хирургические маски. Их изготавливают из нитей и волокон, которые соединяются с помощью термического воздействия или же обрабатывают механически.

Тем, кто изготавливает маски дома, рекомендуют шить гибридные средства защиты, используя хлопок и еще один слой из другого материала: шелка, шифона или фланели.

Для изготовления в домашних условиях ученые предлагают изготавливать гибридные маски с использованием хлопка и другого материала, такого как шелк, шифон или фланель.

В целом, хирургические маски примерно втрое эффективнее блокируют аэрозоли с вирусами, чем маски для лица, изготовленные в домашних условиях, согласно исследованию 2013 года.

Однако исследователи отмечают, что доступ к таким маскам в первую очередь должны иметь врачи.

Как сообщали Українські Новини, в ВОЗ рассказали, когда начнётся вакцинация от коронавируса.

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