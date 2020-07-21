Иностранные агенты через НАБУ хотят захватить судебную власть в Украине, – судья Вовк

Председатель Окружного административного суда города Киева Павел Вовк считает, что ситуация вокруг судебной системы является планом со стороны иностранных агентов НАБУ и их пособников, в котором Украине уготована "не самая почетная роль". Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Группа иностранных агентов и их пособников на заказ иностранных государств пытаются захватить судебную ветвь власти и через неё контролировать Президента, страну, лишить её суверенитета. Для этого и используется такие институции как НАБУ. Ситуация с ОАСК – часть этой схемы, реализацию которой нельзя допустить", – говорится в заявлении.

По его мнению, необходимо правовыми методами добиваться уголовно-правовой оценки решениям прокурора, "подписавшего абсурд", следственного судьи, санкционировавшего обыск "по тем же старым фактам спустя год", судей, которые повторно легализировали материалы, и действиям "орлов" главного коррупционера страны."

"Мы отстоим справедливость и независимость судебной системы, по крайней мере, я буду за это бороться", – резюмировал он.

Как сообщали Українські Новини, ранее НАБУ и САП сообщили о подозрении главе Окружного админсуда Киева Вовку и еще 6 судьям.

Однако Павел Вовк заявил, что ему не были вручены подозрения, и считает обыск в суде попыткой давления на него и сам суд.