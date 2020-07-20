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20 июля 2020, понедельник, 16:22 82
Судебная власть 2020-07-20T16:50:03+03:00
Українські Новини
Адвокаты судей Окружного админсуда Киева заявили о незаконном давлении на суд перед местными выборами

Адвокаты судей Окружного админсуда Киева заявили о незаконном давлении на суд перед местными выборами

Алина Заика
НАБУ, Павел Вовк, Окружной административный суд Киева

Адвокаты председателя Окружного административного суда Киева Павла Вовка и других судей, которым в пятницу якобы вручили подозрения, Андрей Заец и Юрий Глотов заявили о том, что последние события вокруг суда не имеют отношения к борьбе с коррупцией. Речь, по мнению защитников, идет о незаконном давлении на суд со стороны НАБУ.

Об этом они сказали на пресс-конференции в пресс-центре "Українських Новин".

По мнению защиты, это может быть связано с приближающимися местными выборами, а также желанием вмешаться в рассмотрение определенных дел.

"Почему они это сейчас делают? Нам остается только догадываться. Возможно, это связано с местными выборами, которые состоятся в ближайшее время, а, возможно, с делами, которые рассматриваются в суде", - сказал адвокат Заец.

По его словам, ничего нового в прозвучавших обвинениях нет.

"В том, что происходит сейчас, нет ничего нового. То же самое обвинение и те же пленки, которые фигурировали еще полтора года назад. Это вчера признал и экс-генпрокурор Юрий Луценко. То есть мы имеем дело с теми же обвинениями, которые НАБУ не смогло доказать в прошлом году. Тогда дело рассыпалось и не пошло в суд, хотя для нас это было принципиально. Мы однозначно получили бы оправдательный приговор, что имело бы негативные последствия для всех тех органов, которые вели расследование этого дела", - сказал Заец.

Он сообщил, что в пятницу в ходе обыска были незаконно изъяты оригиналы судебных дел, которые еще не рассмотрены.

"Хотя это запрещено", - напомнил юрист.

Он также заявил, что нет никаких доказательств аутентичности записей разговоров судей, которые были представлены общественности.

"В назначении экспертиз этих пленок защите отказано. И судами и прокурорами отказано в удовлетворении ряда ходатайств. В то же время звучат обвинения с целью запугивания судей", - подчеркнул Заец.

В свою очередь, адвокат Юрий Глотов заявил, что громко распиаренное процессуальное действие НАБУ - вручение подозрений судьям – вовсе не состоялось, поскольку подозрения были переданы сотруднику аппарату, а не судьям, как того требует закон.

Также он считает, что обращение ряда активистов к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой немедленно ликвидировать Окружного админсуда Киева имеет ту же цель – оказать давление на суд.

Как сообщали Українські Новини, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении председателю Окружного админсуда Киева Павлу Вовку и еще 6 судьям.

Вовк заявляет, что ему не было вручено подозрение, и считает обыск в суде попыткой давления на него и сам суд.

Источник : Українські новини
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