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31 мая 2020, воскресенье, 10:54 22
Силовые структуры 2020-05-31T11:30:01+03:00
Українські Новини
На границе с Крымом пропал военный. ВСУ заявили о похищении

На границе с Крымом пропал военный. ВСУ заявили о похищении

Ярина Вацяк
Аннексия Крыма, Чонгар, Похищение военных, исчезновение военнослужащих
Чонгар. Фото: Крым.Реалии
Чонгар. Фото: Крым.Реалии

В субботу, 30 мая, в районе полуострова Чонгар, на границе с аннексированным Крымом, в ходе несения службы на наблюдательном посту по предварительной информации было похищено украинского военнослужащего в то время, как в ЕС отказались когда-либо признать законность аннексии Крыма.

Об этом говорится в сообщении Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины в социальной сети Facebook.

 "30 мая около пяти часов утра, в районе полуострова Чонгар, во время несения службы на наблюдательном посту было выявлено отсутствие военнослужащего одного из подразделений Вооруженных Сил Украины", - говорится в нем.

Сообщается, что с момента исчезновения военного сразу начались поисковые мероприятия, однако они не дали результатов. Военнослужащий на телефонные звонки не отвечает, местонахождение его неизвестно.

По предварительной информации, военнослужащего во время несения службы были похищены. Неподалеку наблюдательного поста были обнаружены следы борьбы с неизвестными лицами.

Проводятся все необходимые мероприятия по установлению места нахождения военного. Материалы по данному происшествию оперативно переданы в правоохранительные органы.

Скриншот сообщения об исчезновении военного Скриншот сообщения об исчезновении военного

Как сообщали Українські Новини, президент Владимир Зеленский обещает, что центр предоставления административных услуг будет открыт в пункте пропуска "Чонгар" в Херсонской области на административной границе с аннексированным Россией Крымом до 2021 года.

Зеленский объявил 26 февраля Днем крымского сопротивления российской оккупации.

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