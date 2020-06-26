Из зарплаты Пристайко вычли почти 9 тыс. гривен из-за превышения ее максимального размера

В мае заработная плата бывшего вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко, которого в июне Верховная Рада уволила с должности, составила 47,2 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.

Согласно ему, Пристайко было начислено за май 47 230 гривен.

Хотя его должностной оклад составляет 56 100 гривен, согласно ограничению по размеру зарплаты чиновников законом "О государственном бюджете Украины на 2020 год" от должностного оклада было отсчитано 8 870 гривен.

Сумма удержанных налогов составила 9 209 гривен.

Фактическая сумма средств, полученная вице-премьером, составила 38 020 гривен.

Зарплата Вадима Пристайко за май. Ответ на запрос Українських Новин

Как сообщали Украiнськi Новини, за апрель Вадим Пристайко получил 47 230 гривен заработной платы.

Ранее заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила о том, что бывший вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко назачат послом Украины в Великобритании.