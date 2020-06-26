подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
26 июня 2020, пятница, 07:15 95 Документ
Кабмин 2020-06-26T07:45:02+03:00
Українські Новини
Из зарплаты Пристайко вычли почти 9 тыс. гривен из-за превышения ее максимального размера

Из зарплаты Пристайко вычли почти 9 тыс. гривен из-за превышения ее максимального размера

Елена Новикова
Зарплаты, Вадим Пристайко , зарплаты чиновников, Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, зарплата за май
Вадим Пристайко
Вадим Пристайко

В мае заработная плата бывшего вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко, которого в июне Верховная Рада уволила с должности, составила 47,2 тыс. гривен.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.

Согласно ему, Пристайко было начислено за май 47 230 гривен.

Хотя его должностной оклад составляет 56 100 гривен, согласно ограничению по размеру зарплаты чиновников законом "О государственном бюджете Украины на 2020 год" от должностного оклада было отсчитано 8 870 гривен.

Сумма удержанных налогов составила 9 209 гривен.

Фактическая сумма средств, полученная вице-премьером, составила 38 020 гривен.

Зарплата Вадима Пристайко за май. Ответ на запрос Українських НовинЗарплата Вадима Пристайко за май. Ответ на запрос Українських Новин

Как сообщали Украiнськi Новини, за апрель Вадим Пристайко получил 47 230 гривен заработной платы.

Ранее заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила о том, что бывший вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Вадима Пристайко назачат послом Украины в Великобритании.

Больше новостей о: Зарплаты Вадим Пристайко зарплаты чиновников Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции зарплата за май

Рада уволила Пристайко с должности вице-премьера п...
Криклий, Малюська, Аваков и Федоров остались на св...
В мае из зарплаты министра молодежи и спорта Гутца...
Глава Нацполиции Клименко в мае заработал в 2,5 ра...
В Украине разворачивают больницы второй волны из-за антирекордов COVID-19
В Одесской области перекрывают часть международной трассы из-за паводка
Новости
И.о. директора ГБР Соколов остался без зарплаты за май 07:22 Документ
Министр финансов в мае получил "карантинную" зарплату в 47,2 тысячи гривен 07:16
Из зарплаты Пристайко вычли почти 9 тыс. гривен из-за превышения ее максимального размера 07:15 Документ
Адвокаты проверят ваши деньги, открываются кинотеатры, новый министр образования 07:00 Новости дня
Новый министр культуры Фоменко заработала за месяц 47,2 тысячи гривен 06:45 Документ
больше новостей
Индексация пенсий: в Пенсионном фонде опровергли информацию о повышении выплат на 11% 05:30 Инфографика
Доллар немного подорожал. Официальный курс валют на 25 июня 05:25
Михаил Федоров. Фото: facebook.com/fedorov1991
Федоров в мае кроме оклада получил 33 тыс. гривен пособия по временной нетрудоспособности 06:30 Документ
Адвокатов и нотариусов законом обязали проверять деньги клиентов 11:45
В июне на пенсии направили уже почти 38 млрд грн, - Пенсионный фонд 23:53 Инфографика
больше новостей
Для изготовления мебели IKEA незаконно вырубает украинскую древесину в Карпатах, – британские экологи 14:40
На ликвидацию последствий непогоды в Западных областях выделили 672 млн гривен 15:42
Галина Третьякова. Скриншот видео
У получателей пособий дети "низкого качества" - депутат "Слуги народа" оскандалилась 19:30
Юрист рассказал, в каких случаях могут забрать квартиру за долги за комуслуги 05:00
Киевляне считают, что Зеленскому следует выступить на стороне Кличко на выборах мэра, – соцопрос 11:44
больше новостей
В ВНО по математике приняли участие на 34 тыс. меньше человек, чем зарегистрировались
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok