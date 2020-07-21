подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
21 июля 2020, вторник, 06:15 13
Lifestyle 2020-07-21T06:15:01+03:00
Українські Новини
Сегодня День ангела отмечает Александр, Федор и Дмитрий. Как поздравить

Сегодня День ангела отмечает Александр, Федор и Дмитрий. Как поздравить

Ирина Николенко
Народные приметы, Поздравления в картинках, День Ангела, какой сегодня день, какой сегодня праздник, Православные праздники
Народные приметы 21 июля
Народные приметы 21 июля

21 июля мужчины с именами Александр, Федор и Дмитрий празднуют День Ангела. Українські Новини собрали главные приметы этого дня, а также красивые поздравления в картинках с праздником.

Сегодня православные христиане празднуют День Прокопия-жнеца. Святой Прокопий родился в Иерусалиме во времена правления императора Диоклетиана, который преследовал христиан. Прокопия арестовали и бросили в тюрьму за то, что стал последователем учения Иисуса Христа. Согласно легендам, ночью к нему в темницу явился сам Иисус крестил заключенного. После этого Прокопия стали еще больше пытать, но он не отказался от своей веры. Вследствие, его казнили.

Также с этим днем связывают народные приметы, с помощью которых можно предсказать погоду.

Народные приметы

Считается, что в этот день бывает гроза.

Также в этот день начинается сильная жара.

Если 21 июля пчелы стали злее – это к засухе.

Спелые стручки акации говорят, что ржаное зерно созрело.

Также 21 июля День ангела празднуют Александр, Федор и Дмитрий.

День ангела 21 июля празднует Александр. Фото: inlviv.in.ua

День ангела празднует Дмитрий. Фото: apostrophe.uaДень ангела празднует Дмитрий. Фото: apostrophe.ua

Поздравление с Днем ангела. Фото: krapka.rv.uaПоздравление с Днем ангела. Фото: krapka.rv.ua

День ангела 12 июля. Фото: radiotrek.rv.uaДень ангела 12 июля. Фото: radiotrek.rv.ua

Ранее Українські Новини сообщали, синоптики сделали прогноз погоды на весь месяц - в июле ожидается засуха и жара.

Также в июле в украинцев будет больше всего рабочих дней, всего будут отдыхать 8 дней.

Кроме того, в июле ожидается несколько длинных магнитных бурь, атмосферные колебания ожидаются в начале и в конце месяца.

Больше новостей о: Народные приметы Поздравления в картинках День Ангела какой сегодня день какой сегодня праздник Православные праздники

12 июля отмечают День Петра и Павла. Как провести ...
Сегодня середина лета. Кто празднует День ангела и...
Сегодня отмечают православный праздник День влюбле...
Сегодня отмечают День семьи. Красивые поздравления...
НАБУ сообщило о подозрении одному из фигурантов дела экс-главы "Укравтодора"
Президент Швейцарии Соммаруга прибыла в Украину
Новости
Иностранцы у нас воруют как наши – поляка Новака задержали за коррупцию в Укравтодоре, банки вновь будут кредитовать 07:00 Новости дня
Как получать большую пенсию в Украине: эксперт назвал три главных способа 05:30 Инфографика
Доллар рванул вверх: новый прогноз до конца лета и стоит ли скупать валюту 05:15 Инфографика
Доллар подскочил до 27,6. НБУ установил официальный курс валют на вторник 05:00
На выплату июльских пенсий направили уже почти 32 миллиарда 23:49 Инфографика
больше новостей
Доллар продолжает расти в цене. Официальный курс валют на понедельник 05:00
Цены на дыни и арбузы обвалились: почем продают бахчевые на рынке 18:14
Парасюк стрелял по Майдану из окон консерватории, - Верещук 13:13
В частном киевском роддоме "Лелека" впервые отказались от новорожденной девочки 23:01
Курорты Турции в августе могут закрыть для украинцев: эксперт назвала причину 18:46
больше новостей
Скандальная депутат Третьякова хочет легализовать секс-индустрию и "все, что возможно" 17:20
"Слуге народа" Третьяковой не хватает 35 тысяч гривен зарплаты 23:39
Парасюк стрелял по Майдану из окон консерватории, - Верещук 13:13
В частном киевском роддоме "Лелека" впервые отказались от новорожденной девочки 23:01
Цена на электроэнергию в Украине увеличилась на 13%, и она выше, чем в Европе 10:31
больше новостей
В Черном море стартовали морские военные учения Sea Breeze-2020
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok