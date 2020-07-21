Сегодня День ангела отмечает Александр, Федор и Дмитрий. Как поздравить

21 июля мужчины с именами Александр, Федор и Дмитрий празднуют День Ангела. Українські Новини собрали главные приметы этого дня, а также красивые поздравления в картинках с праздником.

Сегодня православные христиане празднуют День Прокопия-жнеца. Святой Прокопий родился в Иерусалиме во времена правления императора Диоклетиана, который преследовал христиан. Прокопия арестовали и бросили в тюрьму за то, что стал последователем учения Иисуса Христа. Согласно легендам, ночью к нему в темницу явился сам Иисус крестил заключенного. После этого Прокопия стали еще больше пытать, но он не отказался от своей веры. Вследствие, его казнили.

Также с этим днем связывают народные приметы, с помощью которых можно предсказать погоду.

Народные приметы

Считается, что в этот день бывает гроза.

Также в этот день начинается сильная жара.

Если 21 июля пчелы стали злее – это к засухе.

Спелые стручки акации говорят, что ржаное зерно созрело.

Также 21 июля День ангела празднуют Александр, Федор и Дмитрий.

День ангела 21 июля празднует Александр. Фото: inlviv.in.ua

День ангела празднует Дмитрий. Фото: apostrophe.ua

Поздравление с Днем ангела. Фото: krapka.rv.ua

День ангела 12 июля. Фото: radiotrek.rv.ua

Ранее Українські Новини сообщали, синоптики сделали прогноз погоды на весь месяц - в июле ожидается засуха и жара.

Также в июле в украинцев будет больше всего рабочих дней, всего будут отдыхать 8 дней.

Кроме того, в июле ожидается несколько длинных магнитных бурь, атмосферные колебания ожидаются в начале и в конце месяца.