Сегодня День ангела отмечает Александр, Федор и Дмитрий. Как поздравить

21 июля мужчины с именами Александр, Федор и Дмитрий празднуют День Ангела. Українські Новини собрали главные приметы этого дня, а также красивые поздравления в картинках с праздником. Сегодня православные христиане празднуют День Прокопия-жнеца. Святой Прокопий родился в Иерусалиме во времена правления императора Диоклетиана, который преследовал христиан. Прокопия арестовали и бросили в тюрьму за то, что стал последователем учения Иисуса Христа. Согласно легендам, ночью к нему в темницу явился сам Иисус крестил заключенного. После этого Прокопия стали еще больше пытать, но он не отказался от своей веры. Вследствие, его казнили. Также с этим днем связывают народные приметы, с помощью которых можно предсказать погоду. Народные приметы Считается, что в этот день бывает гроза. Также в этот день начинается сильная жара. Если 21 июля пчелы стали злее – это к засухе. Спелые стручки акации говорят, что ржаное зерно созрело. Также 21 июля День ангела празднуют Александр, Федор и Дмитрий. День ангела 21 июля празднует Александр. Фото: inlviv.in.ua День ангела празднует Дмитрий. Фото: apostrophe.ua Поздравление с Днем ангела. Фото: krapka.rv.ua День ангела 12 июля. Фото: radiotrek.rv.ua Ранее Українські Новини сообщали, синоптики сделали прогноз погоды на весь месяц - в июле ожидается засуха и жара. Также в июле в украинцев будет больше всего рабочих дней, всего будут отдыхать 8 дней. Кроме того, в июле ожидается несколько длинных магнитных бурь, атмосферные колебания ожидаются в начале и в конце месяца.