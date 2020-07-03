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  • Самый "рабочий" месяц в году. Сколько дней будут отдыхать украинцы в июле
03 июля 2020, пятница, 06:25 915
Lifestyle 2020-07-03T08:15:03+03:00
Українські Новини
Самый "рабочий" месяц в году. Сколько дней будут отдыхать украинцы в июле

Самый "рабочий" месяц в году. Сколько дней будут отдыхать украинцы в июле

Кира Молчанова
Праздники, Выходные, Июль, Выходные дни-2020
Солнце. Фото: pixabay
Солнце. Фото: pixabay

Июль – месяц, в котором больше всего рабочих дней – 23. В отличие от июня с его дополнительными выходными на два праздника, в этом месяце отдыхать придется только 8 дней.

Об этом со ссылкой на распоряжение Кабмина от 23.10.2019 № 995-р "О переносе рабочих дней на 2020 год" сообщают Українські Новини.

Это значит, что второй месяц лета, на который припадает максимум отпусков, будет максимальное количество рабочих дней для одного месяца.

Несмотря на отсутствие официальных выходных, в июле будут отмечаться такие праздники:

  • 2 июля - День работника налоговой службы Украины
  • 12 июля - День рыбака
  • 16 июля - День бухгалтера
  • 26 июля - День работников торговли
  • 28 июля - День крещения Киевской Руси-Украины
  • 30 июля - 3 августа - Курбан-байрам

Как сообщали Українські Новини, в конце первой недели июля погода остается практически без изменений: жара и ливни. Особенно мощными они будут на западе Украины, где подтоплены сотни домов.

Тем временем, горячее всего будет в Херсонской области. Там ожидается чрезвычайная жара +40 +42 градуса.

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