Рождаемость в два раза ниже смертности: население Украины продолжает стремительно сокращаться

В то время, как по прогнозу к концу 21 века население Украины сократится до 17 миллионов, в течение января-мая численность населения Украины сократилась на 116,7 тыс. человек и по состоянию на 1 июня составила 41 785,8 тыс. человек.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

Число умерших превышает число рожденных: на 100 умерших приходится 48 рожденных.

Как сообщали Українські Новини, в течение января-апреля 2020 года численность населения Украины сократилась на 96,2 тыс. человек и по состоянию на 1 мая составила 41 806,2 тыс. человек.

В течение 2019 года численность населения Украины сократилась на 250,8 тыс. человек и на 1 января составила 41 902,4 тыс. человек, а министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет заявил, что численность населения Украины по состоянию на 1 декабря 2019 года составляет 37 289,4 тыс. человек.

В 2018 году численность населения Украины сократилась на 233,2 тыс. человек и на 1 января составила 42 153,2 тыс. человек.

По данным Всеукраинской переписи населения, проведенной в декабре 2001 года, численность населения составляла 48 415,5 тыс. человек, из них 32 538 тыс. человек - городское население, 15 877,5 тыс. человек - сельское.