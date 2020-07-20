Боевики применили артиллерию на Донбассе: погиб воин ВСУ

В то влеия, как Украина идентифицировала тело военного медика, переданное боевиками, боевики 7 раз обстреляли позиции подразделений операции Объединенных сил (ООС) в понедельник, 1 украинский военнослужащий погиб.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны, передают Українськi Новини.

"20 июля вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник снова применил вооружение, запрещенное "Минскими договоренностями", использовав не только минометы, но и артиллерийские установки", - сказано в нем.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник вел огонь из артиллерийских систем вблизи Мироновского, Причепиловки и Шумов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики открывали огонь вблизи Марьинки, Старогнатовки, Широкино и Павлополя.

С начала текущих суток в результате вражеского обстрела один украинский военный погиб.

На участках разведения №1, №2 и №3 обстрелы не зафиксированы.

Потери противника уточняются.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Как сообщали Українські Новини, боевики отдали неидентифицированное тело погибшего военного Украине.

Тем временем, 19 июля боевики 17 раз обстреляли позиции сил ООС, потерь не было.