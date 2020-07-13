Испания для гарантии "безопасного туризма" разместит 40 тысяч полицейских на самых популярных курортах

Власти Испании, где повторно закрыли на карантин уже несколько регионов, отправит более 40 тысяч полицейских работников на самые главные курорты страны для "гарантии безопасного туризма". Об этом сообщает The Local.

Испания открыла свои границы более двух недель назад, однако с тех пор, в стране фиксируют новые вспышки заболевания коронавирусной инфекцией. Несмотря на это, для туристов из зоны Шенгена въезд в Испанию открыт, но многие открытые туристические базы пустуют из-за опасений приезжих заразиться коронавирусом.

Как отмечается, это подтолкнуло правительство Испании к запуску двух совместных кампаний - " Операция Лето" и "План безопасного туризма" - с целью "обеспечить защиту летнего сезона и консолидировать Испанию, "как одно из самых безопасных туристических направлений на планете".

"Для этой цели было подготовлено более двадцати руководств, которые охватывают всю туристическую цепочку и являются ориентиром для глобального индекса", - сказала госсекретарь Испании по туризму Изабель Мария Оливер Сагрерас.

Для обеспечения соблюдения этих мер безопасности дополнительные 40 тысяч сотрудников Национальной полиции и Гражданской гвардии будут направлены в самые популярные туристические регионы Испании: Андалусию, Астурию, Балеарские острова, Канарские острова, Кантабрию, регион Валенсия, Галисию, Мадрид и Мурсию.

Отмечается, что сотрудники будут заниматься усиленным надзором и профилактическим контролем на городских и междугородних маршрутах, станциях, портах, аэропортах, отелях, пляжах и кемпингах.

Они также обеспечат соблюдение жителями и туристами мер по охране здоровья, действующих в каждом регионе, таких как недавнее требование на Балеарских островах постоянно носить маску в общественных местах.

Как сообщали Українські Новини, с сегодняшнего дня Британия еще больше ослабляет карантин.

Кроме того, Белград, несмотря на протесты жителей, усилил карантин.