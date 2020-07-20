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20 июля 2020, понедельник, 18:51 157
Общество 2020-07-20T18:51:01+03:00
Українські Новини
Во Львовской области из-за коронавируса умерла 28-летняя роженица

Во Львовской области из-за коронавируса умерла 28-летняя роженица

Ирина Николенко
Коронавирус, коронавирус в Украине, Смерть от коронавируса, Covid-19, Смерть от коронавируса в Украине, Коронавирус во Львовской области
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

Во Львовской области из-за осложнения коронавируса, умерла 28-летняя роженица, а за жизни ее ребенка борются врачи. Об этом сообщает издание "ZAXID.NET", передают Українські Новини.

В Жовкве от осложнений коронавируса умерла 28-летняя женщина после рождения ребенка, которое произошло на 27 неделе беременности.

Как сообщил главный врач Жовкивской центральной районной больницы Игорь Шевцив, женщина является жительницей Яворивского района. В больницу ее госпитализировали с подтвержденным Covid-19. В ночь с пятницы на субботу она через кесарево сечение родила ребенка.

"Женщине 28 лет, она с Яворивского района. В пятницу ночью она на 27 неделе беременности родила ребенка через кесарево сечение. Мы сделали все, что могли. Все специалисты, которых только можно было привлечь: начиная от областных и заканчивая академиком Александром Паенком были вовлечены. Но спасти ее не удалось", – сказал он.

Сейчас подробностей состояния здоровья, с которым женщина попала в больницу, не сообщается до официального заключения патологоанатомов.

Ранее Українські Новини сообщали, во Львовской области из-за осложнений коронавируса умерла 20-летняя девушка, она попала в больницу с двусторонней пневмонией.

Также во Львове от коронавирусной инфекции умерла лаборантка Львовского областного лабораторного центра.

Также во Львовской области ослабили карантин после уменьшения новых случаев заболевания коронавирусом.

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