Во Львовской области из-за коронавируса умерла 28-летняя роженица

Во Львовской области из-за осложнения коронавируса, умерла 28-летняя роженица, а за жизни ее ребенка борются врачи. Об этом сообщает издание "ZAXID.NET", передают Українські Новини.

В Жовкве от осложнений коронавируса умерла 28-летняя женщина после рождения ребенка, которое произошло на 27 неделе беременности.

Как сообщил главный врач Жовкивской центральной районной больницы Игорь Шевцив, женщина является жительницей Яворивского района. В больницу ее госпитализировали с подтвержденным Covid-19. В ночь с пятницы на субботу она через кесарево сечение родила ребенка.

"Женщине 28 лет, она с Яворивского района. В пятницу ночью она на 27 неделе беременности родила ребенка через кесарево сечение. Мы сделали все, что могли. Все специалисты, которых только можно было привлечь: начиная от областных и заканчивая академиком Александром Паенком были вовлечены. Но спасти ее не удалось", – сказал он.

Сейчас подробностей состояния здоровья, с которым женщина попала в больницу, не сообщается до официального заключения патологоанатомов.

Ранее Українські Новини сообщали, во Львовской области из-за осложнений коронавируса умерла 20-летняя девушка, она попала в больницу с двусторонней пневмонией.

Также во Львове от коронавирусной инфекции умерла лаборантка Львовского областного лабораторного центра.

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