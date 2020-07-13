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13 июля 2020, понедельник, 22:05 369
Общество 2020-07-13T22:30:01+03:00
Українські Новини
Львовская область ослабила карантин. Что разрешили

Львовская область ослабила карантин. Что разрешили

Елена Новикова
Карантин, Коронавирус, карантин в Украине, ослабление карантина, Смягчение карантина, Карантин во Львовской области
Карантин ослабили во Львовской области. Фото: pexels
Карантин ослабили во Львовской области. Фото: pexels

Во Львовской области, где 7 июля разрешили работу гостиниц, заведений общественного питания и фитнес-центров, на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняли решение частично ослабить карантин в области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Львовской ОГА.

Так, сообщается, что по данным Минздрава, в частности показателями для ослабления противоэпидемических мероприятий, Львовская область перестала быть регионом с широким распространением COVID-19, что позволяет продлить ослабление карантина.

"Коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет 8,36%, при норме менее 11%. Показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 - 23, 03%, при норме менее 10%. Эти цифры, по сравнению с данными за прошлую неделю, заметно уменьшились. Поэтому это позволило сегодня еще ослабить ограничительные меры", - отметил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

Согласно решению комиссии частично ослабили карантинные мероприятия на территории области и разрешили  работу культурных учреждений: библиотекам, музеям и т.д., кроме театров и кинотеатров.

Кроме того, комиссия разрешила возобновить работу дошкольных учебных заведений и инклюзивного-ресурсных центров.

Комиссия также запретила работу развлекательных учреждений и заведений общепита с 23:00 до 07:00, кроме адресной доставки или "на вынос".

Как сообщали Українські Новини, по данным на 13 июля в Украине семь областей не готовы к смягчению карантина.

Ранее во Львове суд пытался оштрафовать мужчину за неправильно надетую маску.

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