Львовская область ослабила карантин. Что разрешили

Во Львовской области, где 7 июля разрешили работу гостиниц, заведений общественного питания и фитнес-центров, на внеочередном заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняли решение частично ослабить карантин в области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Львовской ОГА.

Так, сообщается, что по данным Минздрава, в частности показателями для ослабления противоэпидемических мероприятий, Львовская область перестала быть регионом с широким распространением COVID-19, что позволяет продлить ослабление карантина.

"Коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет 8,36%, при норме менее 11%. Показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 - 23, 03%, при норме менее 10%. Эти цифры, по сравнению с данными за прошлую неделю, заметно уменьшились. Поэтому это позволило сегодня еще ослабить ограничительные меры", - отметил председатель Львовской ОГА Максим Козицкий.

Согласно решению комиссии частично ослабили карантинные мероприятия на территории области и разрешили работу культурных учреждений: библиотекам, музеям и т.д., кроме театров и кинотеатров.

Кроме того, комиссия разрешила возобновить работу дошкольных учебных заведений и инклюзивного-ресурсных центров.

Комиссия также запретила работу развлекательных учреждений и заведений общепита с 23:00 до 07:00, кроме адресной доставки или "на вынос".

Как сообщали Українські Новини, по данным на 13 июля в Украине семь областей не готовы к смягчению карантина.

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