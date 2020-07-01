Wizz Air открыла базу во Львове и запускает рейсы в пять европейских стран

В то время, как Евросоюз продлил ограничения на поездки из ряда стран, в том числе из Украины, в среду, 1 июля, венгерская авиакомпания-лоукостер Wizz Air открыла вторую базу в Украине с местом расположения в международном аэропорту "Львов" им. Даниила Галицкого.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины.

В ведомстве отметили, что уже в этом месяце компания будет выполнять пять новых рейсов из Западной Украины в несколько европейских городов.

В частности, рейсы будут выполняться из Львова в следующие города:

Биллунн (Дания);

Таллин (Эстония);

Лиссабон (Португалия);

Гамбург (Германия);

Щецин (Польша).

Кроме того, Wizz Air расширяет маршрутную сеть и открывает рейсы из Харькова в Таллин и Берлин.

Как сообщали Українськi Новини, Польша приняла решение о возобновлении авиаперевозок пассажиров из ряда стран, в том числе из Украины, с 1 июля, авиакомпания Wizz Air (Венгрия) уже выполнила рейсы из Киева в Краков, Варшаву и Вроцлав.

Также Турция открыла границы и возобновила пассажирские перевозки с Украиной с 1 июля.