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18 июня 2020, четверг, 10:11 32
Спорт 2020-06-18T10:11:01+03:00
Українські Новини
Суркис рассказал за сколько продал Кадара и Дерлиса, - СМИ

Суркис рассказал за сколько продал Кадара и Дерлиса, - СМИ

Сергей Паламаренко
Спорт, Футбол, Динамо, Суркис, игроки, трансфер
Игорь Суркис. Фото: dynamo.kiev.ua
Игорь Суркис. Фото: dynamo.kiev.ua

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис рассказал, что прилично заработал на трансферах двух легионеров - венгерского защитника Тамаша Кадара и парагвайского полузащитника Дерлиса Гонсалеса, информирует портал kp.ua.

- Кадара продали за 5 млн.евро. "Зенит" ничего за него не предлагал. "Зенит" прощупывал, наверное, сделать интригу между нами и "Шахтером", когда они хотели купить Ракицкого. Предложения официального не получал.

И по Кендзере не получал. Единственное – звонили представители Семина, хотели купить Кендзеру в "Локомотив". Насколько я знаю, с Кендзерой говорили, его в "Динамо" все устраивает, но "сделайте предложение, от которого я бы не мог отказаться". Вот такой был разговор. Бумаг у меня никаких не было, - поведал владелец "Динамо".

- Дерлиса Гонсалеса продали прав на 50% - за 5 млн. Как можно продавать? Продали его в Парагвай. Первый транш должен был прийти 15 апреля. Они даже на связь не выходят. Мы пошли в ФИФА. В контракте написано: 5 млн расписано на 2 года. Какой это бизнес хороший.

Мы за него в свое время заплатили, по-моему, 9 с чем-то млн. Первый транш должен был быть 15 апреля. Мы подождали месяц и пошли в ФИФА. В контракте записано: если первый транш просрочен на 40 дней – штрафные санкции такие-то. Плюс вся сумма должна быть уплачена сразу.

Уверен, мы выиграем это, как и по Че-Че. Что они делают? Вместо заплатить и пытаться с нами договориться – они идут в Лозанну. Оттягивают время. Так было и по Андре. И они по нему заплатили на 1,5 или 2 млн больше в конечном итоге.

Они затягивают, продают какого-то футболиста, получают деньги и рассчитываются. Вот вся схема, – раскрыл все карты Суркис в интервью репортерам.

Дерлис Гонсалес перешел в "Олимпию" из Асунсьона, а Тамаш Кадар - в китайский "Шаньдун Лунэн". Дерлис отыграл в Киеве три сезона, провел 50 матчей и забил 7 мячей. Тамаш Кадар тоже играл за "Динамо" на протяжении трех сезонов. Провел 84 матча и отметился одним забитым голом.

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