Ушел из жизни знаменитый футболист киевского "Динамо" и сборной СССР Владимир Трошкин

В воскресенье, 5 июля, на 73-м году жизни скончался выдающийся игрок киевского "Динамо" Владимир Трошкин, сообщает пресс-служба клуба.

Трошкин начинал футбольную карьеру в енакиевском "Шахтере", отыграл сезон в киевском СКА, а затем перешел в "Динамо".

В составе "Динамо" он играл восемь лет - с 1969 по 1977, провел 273 матча и забил 27 голов. За это время киевляне четыре раза становились чемпионами СССР, выиграли Кубок кубков и Суперкубок УЕФА.

В составе сборной СССР Трошкин стал вице-чемпионом Европы-1972 и бронзовым медалистом Олимпиады 1976 года.