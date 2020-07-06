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06 июля 2020, понедельник, 09:09 192
Общество 2020-07-06T11:45:04+03:00
Українські Новини
Ушел из жизни знаменитый футболист киевского "Динамо" и сборной СССР Владимир Трошкин

Ушел из жизни знаменитый футболист киевского "Динамо" и сборной СССР Владимир Трошкин

Павел Твердохлиб
Спорт, Футбол, Динамо, Смерть, Трошкин
Владимир Трошкин Фото: fcdynamo.kiev.ua
Владимир Трошкин Фото: fcdynamo.kiev.ua

В воскресенье, 5 июля, на 73-м году жизни скончался выдающийся игрок киевского "Динамо" Владимир Трошкин, сообщает пресс-служба клуба.

Трошкин начинал футбольную карьеру в енакиевском "Шахтере", отыграл сезон в киевском СКА, а затем перешел в "Динамо".

В составе "Динамо" он играл восемь лет - с 1969 по 1977, провел 273 матча и забил 27 голов. За это время киевляне четыре раза становились чемпионами СССР, выиграли Кубок кубков и Суперкубок УЕФА.

В составе сборной СССР Трошкин стал вице-чемпионом Европы-1972 и бронзовым медалистом Олимпиады 1976 года.

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