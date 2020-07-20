НАПК начало проверку деклараций Зеленского и Порошенко

После того, как Президент признался в недекларировании доходов в собственной декларации, Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) начало проверку деклараций Президента Владимира Зеленского, бывшего Президента Петра Порошенко и еще 11 чиновников.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы НАПК, передают Українськi Новини.

"Начата проверка деклараций лиц, занимавших должность Президента Украины в 2019 году: Владимира Зеленского и Петра Порошенко (декларации за 2018 и 2019 годы)", – сказано в нем.

Кроме того, НАПК начало проверять декларации министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко, бывшего министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета, бывшего министра здравоохранения Ильи Емца, бывшего министра обороны Андрея Загороднюка, бывшего министра иностранных дел Павла Климкина, бывшего министра культуры Евгения Нищука, председателя Харьковской областной государственной администрации Алексея Кучера, первого заместителя начальника службы автомобильных дорог в Днепропетровской области Александра Шефера, начальника отдела обеспечения работы министра министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Константина Марьевича, директора КП "Кременчугская городская телерадиокомпания" Сергея Перепелятника, заместителя начальника Жилищно-эксплуатационного управления (ЖЭУ) "Печерскжитло" Ларисы Ткач.

Согласно сообщению, главным основанием для проверки является высокая должность субъекта декларирования.

Проверяются все лица, которые занимали такие должности в 2019 году, даже если на данный момент они не являются топ-чиновниками.

Среди других оснований для проверки: информация о возможном нарушении от граждан, медиа, юридических лиц, установленное НАПК несоответствие уровня жизни чиновника задекларированным имуществу и доходам в результате мониторинга образа жизни, выявление несоответствий по результатам логического и арифметического контроля, поданная субъектом декларирования декларация содержит поля, в которых субъект декларирования выбрал отметку "член семьи не предоставил информацию".

Как сообщали Українськi Новини, НАПК направило в суд два протокола об административном нарушении Президента Владимира Зеленского в связи с непредставлением им данных о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Также семья Владимира Зеленского задекларировала 28 млн гривен, семь часов от мировых брендов и отель в Грузии.