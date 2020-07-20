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20 июля 2020, понедельник, 12:52 58
Общество 2020-07-20T12:53:11+03:00
Українські Новини
Завтра аэропорт "Одесса" откроет пункт сдачи анализов для тестов на коронавирус

Завтра аэропорт "Одесса" откроет пункт сдачи анализов для тестов на коронавирус

Анна Рудык
Коронавирус, Аэропорт
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Международный аэропорт "Одесса" намерен открыть пункт сдачи анализов для проведения тестов на коронавирус, количество которых Минздрав хочет увеличить вдвое к сентябрю, 21 июля.

Об этом говорится в сообщении аэропорта, передают Українськi Новини.

"С 21 июля в аэропорту "Одесса" заработает пункт забора анализов для проведения ПЦР-тестирование на COVID-19", - сказано в нем.

Отмечается, что сбор анализов будет расположен в медпункте аэропорта и будет функционировать при выполнении международных рейсов и рейсов из аэропорта "Борисполь" (Киевская область).

В течение 24-48 рабочих часов после забора анализов лаборатория вносит результат тестирования в электронную систему Центра общественного здоровья, данные автоматически синхронизируются с сервисом "Дій вдома", сервис сообщает пассажиру о возможности прекращения самоизоляции.

Как сообщали Українськi Новини, в МАУ заявили, что лаборатория для тестирования на коронавирус должна быть в распоряжении аэропорта.

Ранее аэропорт "Борисполь" заявил, что на данный момент согласовывает условия проведения тестов на коронавирус для пассажиров на своей территории.

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