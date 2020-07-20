Завтра аэропорт "Одесса" откроет пункт сдачи анализов для тестов на коронавирус

Международный аэропорт "Одесса" намерен открыть пункт сдачи анализов для проведения тестов на коронавирус, количество которых Минздрав хочет увеличить вдвое к сентябрю, 21 июля. Об этом говорится в сообщении аэропорта, передают Українськi Новини. "С 21 июля в аэропорту "Одесса" заработает пункт забора анализов для проведения ПЦР-тестирование на COVID-19", - сказано в нем. Отмечается, что сбор анализов будет расположен в медпункте аэропорта и будет функционировать при выполнении международных рейсов и рейсов из аэропорта "Борисполь" (Киевская область). В течение 24-48 рабочих часов после забора анализов лаборатория вносит результат тестирования в электронную систему Центра общественного здоровья, данные автоматически синхронизируются с сервисом "Дій вдома", сервис сообщает пассажиру о возможности прекращения самоизоляции. Как сообщали Українськi Новини, в МАУ заявили, что лаборатория для тестирования на коронавирус должна быть в распоряжении аэропорта. Ранее аэропорт "Борисполь" заявил, что на данный момент согласовывает условия проведения тестов на коронавирус для пассажиров на своей территории.