Лаборатория для тестирования на коронавирус должна быть в распоряжении аэропорта, — МАУ

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины", которая ранее установила в аэропорту "Борисполь" лабораторию для тестирования на коронавирусную инфекцию, заявляет, что лаборатория по тестированию на коронавирус пассажиров и сотрудников авиакомпаний должна быть в распоряжении аэропорта.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба МАУ.

"Позиция авиакомпании МАУ состоит в том, что доступ в лабораторию должен быть обеспечен всем без исключения пассажирам, как тем, кто прилетает, так и тем, кто улетает из аэропорта "Борисполь"; как для пассажиров МАУ, так и пассажиров других авиакомпаний. С этой целью лаборатория должна быть в распоряжении аэропорта, а не авиакомпании", - сказали в МАУ.

Кроме того, согласно медицинским протоколам, забор образцов для диагностики должен обеспечиваться медицинским персоналом в штате аэропорта.

Отмечается, что размещение данной лаборатории на территории аэропорта подпадает под действие норм аренды и обеспечивается Фондом государственного имущества Украины, что на данный момент является препятствием для обслуживания пассажиров.

МАУ отметила, что заинтересована в беспрепятственном доступе к тестированию, поскольку на данный момент каждая авиакомпания вынуждена решать вопросы тестирования пассажиров на свой риск.

Пресс-служба отметила, что данный вопрос будет решен в ближайшее время.

Как сообщали Українськi Новини, ранее аэропорт "Борисполь" заявил, что на данный момент согласовывает условия проведения тестов на коронавирус для пассажиров на своей территории.

В июне генеральный директор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин заявил, что в аэропорту есть помещения, где лаборатории могут проводить тестирование прилетевших туристов на коронавирус.

Также в Украине смертность от коронавируса упала почти на 40% за сутки, а заболеваемость - на 5.