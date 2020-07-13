Аэропорт "Борисполь" согласовывает условия проведения тестов на коронавирус пассажирам на своей территории

Международный аэропорт "Борисполь" (Киевская область) заявил, что на данный момент согласовывает условия проведения тестов на коронавирус для пассажиров на своей территории, в то время, как в Украине третий день подряд падает заболеваемость коронавирусом, а смертность начала расти. Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба аэропорта. "Соответствующая опция в настоящее время находится на стадии согласования всех условий предоставления услуги", - сказали в аэропорту. При этом пресс-служба не смогла уточнить детали и отметила, что подробности станут известны в ближайшее время. Как сообщали Українськi Новини, в июне генеральный директор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин заявил, что в аэропорту есть помещения, где лаборатории могут проводить тестирование прилетевших туристов на коронавирус. Он подчеркнул, что соответствующие помещения сложно оперативно сдать в аренду, поскольку данная процедура осуществляется через Фонд государственного имущества. В то же время авиакомпания "Международные авиалинии Украины" уже установила в аэропорту "Борисполь" лабораторию для тестирования на коронавирусную инфекцию. Пока авиакомпания использует лабораторию для тестирования экипажей МАУ. Кроме того, в Украине количество проведенных за прошедшие сутки ПЦР-тестов на коронавирус упало почти на треть.