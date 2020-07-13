подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Общество
  • Аэропорт "Борисполь" согласовывает условия проведения тестов на коронавирус пассажирам на своей территории
13 июля 2020, понедельник, 19:05 251
Общество 2020-07-13T19:15:02+03:00
Українські Новини
Аэропорт "Борисполь" согласовывает условия проведения тестов на коронавирус пассажирам на своей территории

Аэропорт "Борисполь" согласовывает условия проведения тестов на коронавирус пассажирам на своей территории

Елена Новикова
Коронавирус, Аэропорт Борисполь, коронавирус в Украине, тесты на коронавирус
Коронавирус. Фото: pixabay
Коронавирус. Фото: pixabay

Международный аэропорт "Борисполь" (Киевская область) заявил, что на данный момент согласовывает условия проведения тестов на коронавирус для пассажиров на своей территории, в то время, как в Украине третий день подряд падает заболеваемость коронавирусом, а смертность начала расти.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-служба аэропорта.

"Соответствующая опция в настоящее время находится на стадии согласования всех условий предоставления услуги", - сказали в аэропорту.

При этом пресс-служба не смогла уточнить детали и отметила, что подробности станут известны в ближайшее время.

Как сообщали Українськi Новини, в июне генеральный директор аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин заявил, что в аэропорту есть помещения, где лаборатории могут проводить тестирование прилетевших туристов на коронавирус.

Он подчеркнул, что соответствующие помещения сложно оперативно сдать в аренду, поскольку данная процедура осуществляется через Фонд государственного имущества.

В то же время авиакомпания "Международные авиалинии Украины" уже установила в аэропорту "Борисполь" лабораторию для тестирования на коронавирусную инфекцию.

Пока авиакомпания использует лабораторию для тестирования экипажей МАУ.

Кроме того, в Украине количество проведенных за прошедшие сутки ПЦР-тестов на коронавирус упало почти на треть.

Больше новостей о: Коронавирус Аэропорт Борисполь коронавирус в Украине тесты на коронавирус

В Киевской области увеличилось количество новых сл...
Из аэропорта "Борисполь" вылетел первый самолет в ...
Количество проведенных за сутки ПЦР-тестов на коро...
Польша оплатит тесты на коронавирус для украинских...
Закарпатская, Винницкая и еще 5 областей не готовы к смягчению карантина
Местные выборы и вопросы сферы ЖКХ. Чем займется Рада в понедельник
Новости
Аэропорт "Борисполь" согласовывает условия проведения тестов на коронавирус пассажирам на своей территории 19:05
В Евросоюзе раскритиковали Турцию из-за решения о преобразовании Собора Святой Софии в мечеть 19:00
До 10 лет тюрьмы и лишение прав: виновнику ДТП с четырьмя погибшими сообщили о подозрении 19:00
Экс-главе МИД Кожаре продлили арест 18:43
Электронная система сдачи экзаменов для моряков. Фото: 1112.com
Готовится к запуску электронная система сдачи экзаменов для моряков 18:43 Видео
больше новостей
Будет сложно: в РФ заявили о готовности к выходу Украины из Минских соглашений 17:28
Дело Крейга Лэнга: Украина не выдает американца США из-за его службы в АТО 21:51
Медики составили рейтинг наиболее опасных мест, где можно заразиться коронавирусом 21:49 Инфографика
"Укрзализныця" запускает 40 поездов: полный список направлений и расписание 21:16 Список
Судьи ВАКС и работники НАБУ и САП находятся под угрозой увольнения из-за решения ЕСПЧ, - СМИ 13:13
больше новостей
Медики составили рейтинг наиболее опасных мест, где можно заразиться коронавирусом 21:49 Инфографика
Дело Крейга Лэнга: Украина не выдает американца США из-за его службы в АТО 21:51
Шмыгаль похвастался, что в Украине становится меньше безработных 08:19
Судьи ВАКС и работники НАБУ и САП находятся под угрозой увольнения из-за решения ЕСПЧ, - СМИ 13:13
В Украине более 60% пенсионеров ежемесячно получают менее 3 тысяч гривен 17:15 Инфографика
больше новостей
В Украине третий день подряд падает заболеваемость коронавирусом, а смертность начала расти
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok