подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
ONLINE
20.07.20 14:30 Пресс-конференция: "Правда о ситуации вокруг Окружного админсуда Киева - борьба с коррупцией или давление на судебную ветвь власти?"

20 июля 2020, понедельник, 11:30 1409
Экономика 2020-07-20T11:36:01+03:00
Українські Новини
Газ в Европе продолжает дешеветь вторую неделю подряд

Газ в Европе продолжает дешеветь вторую неделю подряд

Григорий Яковенко
Газ, Цена на газ, мировые цены на газ
Газ. Фото: pixabay
Газ. Фото: pixabay

10-17 июля спотовая цена газа на нидерландском газовом хабе TTF снизилась на 8,4%, или на 4,30 евро/тыс. куб. м до 46,69 евро/тыс. куб. м.

Об этом свидетельствуют результаты торгов на бирже Powernext/EEX, передают Українські Новини.

Согласно им, 10 июля цена на газ начала снижаться и 11 июля снизилась до 49,31 евро/тыс. куб. м.

При этом 13 июля цена увеличилась до 49,49 евро/тыс. куб. м, однако 14 июля цена снова начала снижаться и 15 июля достигла отметки 44,28 евро/тыс. куб. м.

В свою очередь 16 июля цена увеличилась до 49,78 евро/тыс. куб. м, при этом 17 июля она снизилась до 46,69 евро/тыс. куб. м.

В гривневом эквиваленте 10-17 июля спотовая цена на газ снизилась на 6,6%, или на 103,6 гривен/тыс. куб. м до 1 453 гривен/тыс. куб м. (согласно курсу НБУ по состоянию на 17 июля).

Как сообщали Українські Новини, цена на газ в Европе опустилась до исторического минимума и может стать отрицательной.

Также как перевести кубы газа в киловатт-часы: простая и понятная инструкция.

Также Кабмин вопреки обязательством перед МВФ продлил действие спецобязательств по поставке газа.

Больше новостей о: Газ Цена на газ мировые цены на газ

Новак получал неправомерные выгоды на территории Польши, - НАБУ
Количество новых случаев коронавируса в Киеве падает второй день подряд
Новости
Минфин отказал пограничникам в увеличении финансирования проекту "Стена" в 4,5 млрд грн 13:59
Санатории будут работать с соблюдением строгих санитарных правил и регламентов и будут заполнены на 50%, - Кличко 13:37
Пресс-служба "Укрлендфарминга" заявила о политическом давлении НАБУ на антикоррупционный суд 13:24
Дорожное строительство в Харькове. Фото: DCH
Турецкий партнер группы DCH Ярославского по дорожному строительству начал работы в Харькове 13:23 Фото
Новак получал неправомерные выгоды на территории Польши, - НАБУ 13:18
больше новостей
Доллар продолжает расти в цене. Официальный курс валют на понедельник 05:00
Цены на дыни и арбузы обвалились: почем продают бахчевые на рынке 18:14
В частном киевском роддоме "Лелека" впервые отказались от новорожденной девочки 23:01
Курорты Турции в августе могут закрыть для украинцев: эксперт назвала причину 18:46
Картофель подешевел, а морковь подорожала: как изменились цены на рынках 16:45 Инфографика
больше новостей
"Слуге народа" Третьяковой не хватает 35 тысяч гривен зарплаты 23:39
В частном киевском роддоме "Лелека" впервые отказались от новорожденной девочки 23:01
Украинцев ожидают три этапа повышения пенсий: в ПФУ раскрыли подробности 05:30 Инфографика
США продадут Украине 16 патрульных катеров стоимостью в $600 миллионов 23:00
Записи НАБУ фальсифицированы, по ним нарушены все нормы УПК, — судья Вовк 12:41
больше новостей
Киев снова не соответствует критериям смягчения карантина. С ним — еще 8 областей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok