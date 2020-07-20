Газ в Европе продолжает дешеветь вторую неделю подряд

10-17 июля спотовая цена газа на нидерландском газовом хабе TTF снизилась на 8,4%, или на 4,30 евро/тыс. куб. м до 46,69 евро/тыс. куб. м.

Об этом свидетельствуют результаты торгов на бирже Powernext/EEX, передают Українські Новини.

Согласно им, 10 июля цена на газ начала снижаться и 11 июля снизилась до 49,31 евро/тыс. куб. м.

При этом 13 июля цена увеличилась до 49,49 евро/тыс. куб. м, однако 14 июля цена снова начала снижаться и 15 июля достигла отметки 44,28 евро/тыс. куб. м.

В свою очередь 16 июля цена увеличилась до 49,78 евро/тыс. куб. м, при этом 17 июля она снизилась до 46,69 евро/тыс. куб. м.

В гривневом эквиваленте 10-17 июля спотовая цена на газ снизилась на 6,6%, или на 103,6 гривен/тыс. куб. м до 1 453 гривен/тыс. куб м. (согласно курсу НБУ по состоянию на 17 июля).

Как сообщали Українські Новини, цена на газ в Европе опустилась до исторического минимума и может стать отрицательной.

Также как перевести кубы газа в киловатт-часы: простая и понятная инструкция.

Также Кабмин вопреки обязательством перед МВФ продлил действие спецобязательств по поставке газа.