Газ в Європі дешевшає другий тиждень поспіль

10-17 липня спотова ціна газу на нідерландському газовому хабі TTF знизилася на 8,4%, або на 4,30 євро/тис. куб. м до 46,69 євро/тис. куб. м.

Про це свідчать результати торгів на біржі Powernext/EEX, передають Українські Новини.

Згідно з ним, 10 липня ціна на газ почала знижуватися і 11 липня знизилася до 49,31 євро/тис. куб. м.

При цьому 13 липня ціна збільшилася до 49,49 євро/тис. куб. м, однак 14 липня ціна знову почала знижуватися і 15 липня досягла позначки 44,28 євро/тис. куб. м.

16 липня ціна збільшилася до 49,78 євро/тис. куб. м, при цьому 17 липня вона знизилася до 46,69 євро/тис. куб. м. В гривневому еквіваленті 10-17 липня спотова ціна на газ знизилася на 6,6%, або на 103,6 гривень/тис. куб. м до 1 453 гривень/тис. куб м. (згідно з курсом НБУ станом на 17 липня).

Як повідомляли Українські Новини, ціна на газ в Європі опустилася до історичного мінімуму і може стати негативною.

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