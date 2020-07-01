Кабмин вопреки обязательством перед МВФ продлил действие спецобязательств по поставке газа

Кабинет Министров продлил действие положения о наложении специальных обязательств (ПСО) Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" по поставке газа населению до 1 августа.

Об этом в ходе брифинга по результатам заседания правительства заявила временно исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец, передают Українські Новини.

"Сегодня Кабмин для проведения всех необходимых мер, для выбора поставщика "последней надежды" продлил действие ПСО для населения до 1 августа", - сказала она.

Буславец уточнила, что данное решение необходимо для обеспечения гарантированной поставки газа населению после отмены ПСО "Нефтегаза".

В свою очередь Украина обязалась перед МВФ не продлевать спецобязательства по продаже газа и ежегодно пересматривать тарифы на отопление.

Как сообщали Українські Новини, как перевести кубы газа в киловатт-часы: простая и понятная инструкция.

Также "Нефтегаз" снизил цену для на газ для населения почти на 6% на июнь.

При этом "Нефтегаз" повысил цены на газ для промпотребителей на 8,7-9,7% на июль.