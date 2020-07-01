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01 июля 2020, среда, 15:09 196
Экономика 2020-07-01T15:30:21+03:00
Українські Новини
Кабмин вопреки обязательством перед МВФ продлил действие спецобязательств по поставке газа

Кабмин вопреки обязательством перед МВФ продлил действие спецобязательств по поставке газа

Григорий Яковенко
Газ, МВФ, Газ для населения, Нефтегаз
Газ. Фото: pixabay
Газ. Фото: pixabay

Кабинет Министров продлил действие положения о наложении специальных обязательств (ПСО) Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" по поставке газа населению до 1 августа.

Об этом в ходе брифинга по результатам заседания правительства заявила временно исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец, передают Українські Новини.

"Сегодня Кабмин для проведения всех необходимых мер, для выбора поставщика "последней надежды" продлил действие ПСО для населения до 1 августа", - сказала она.

Буславец уточнила, что данное решение необходимо для обеспечения гарантированной поставки газа населению после отмены ПСО "Нефтегаза".

В свою очередь Украина обязалась перед МВФ не продлевать спецобязательства по продаже газа и ежегодно пересматривать тарифы на отопление.

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Также "Нефтегаз" снизил цену для на газ для населения почти на 6% на июнь.

При этом "Нефтегаз" повысил цены на газ для промпотребителей на 8,7-9,7% на июль.

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