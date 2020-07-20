Цена на электроэнергию в Украине увеличилась на 13%, и она выше, чем в Европе

Средневзвешенная суточная цена электроэнергии на рынке "на сутки вперед" (РСВ) в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины по состоянию на 20 июля увеличилась на 13,5%, или на 168 гривен/МВт-ч до 1 413,54 гривен/МВт-ч по сравнению с 13 июля.

Об этом свидетельствуют данные государственного предприятия "Оператор рынка", передают Українські Новини.

За аналогичный период средневзвешенная цена электроэнергии на РСВ в пределах "Бурштынского энергоострова" сократилась на 0,7%, или на 12,1 гривен/МВт-ч до 1 707,8 гривны/МВт-ч.

Если сравнивать с ценами на европейской энергобирже Nord Pool, цена в ОЭС Украины (45,22 евро/МВт-ч) превышает цены в Норвегии (2,55 евро/МВт-ч) в 17,7 раза, в Швеции (15,09 евро/МВт-ч) - в 3 раза, в Дании (30,51 евро/МВт-ч) - на 32,5%, во Франции (35,42 евро/МВт-ч) на 21,7%, в Германии (32,96 евро/МВт-ч) - на 27,1%, в Австрии (33,58 евро/МВт-ч) на 25,7%.

Также на венгерской бирже HUPX за аналогичный период средневзвешенная стоимость электроэнергии сократилась на 3%, или на 1,11 евро/МВт-ч до 34,97 евро/МВт-ч (1 093 гривны/Мвт-ч согласно курсу НБУ на 20 июля).

Как сообщали Українські Новини, Рада списала долги старого рынка электроэнергии.

Кабмин обязал ТЭС использовать для производства электроэнергии только украинский уголь.

Cвязанные с Игорем Коломойским, за время президентства Владимира Зеленского продали государственной компании "Центрэнерго" не менее 1,5 млн тонн. В основном это был российский уголь, хотя в Украине добывают уголь необходимых марок.