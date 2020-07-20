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  • У курортній Затоці горіли дві бази відпочинку. Постраждала одна людина
20 липня 2020, понеділок, 09:16 8
Події 2020-07-20T09:45:02+03:00
Українські Новини
У курортній Затоці горіли дві бази відпочинку. Постраждала одна людина

У курортній Затоці горіли дві бази відпочинку. Постраждала одна людина

Кира Молчанова
Курорт, Затока, одеська область, пожежа
Пожежа в Затоці. Фото: прес-служба ДСНС
Пожежа в Затоці. Фото: прес-служба ДСНС

У курортній Затоці в Одеській області, де торік вже горіло дві бази відпочинку водний скутер завдав смертельні травми туристу, в ніч на 20 липня пожежа виникла відразу на двох базах відпочинку – "Граніт" і "Атлантида". Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

"20 липня о 3:50 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу на базі відпочинку "Граніт" за адресою: Білгород-Дністровський район, смт. Затока, вул. Приморська 99 А. По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили загоряння 6 дерев'яних будівель на базі відпочинку "Граніт" і "Атлантида"", — сказано в повідомленні.

Пожежу на площі 500 м2 погасили о 6 ранку.

У результаті пожежі постраждав 26-річний відпочивальник однієї з баз – він надихався продуктами горіння і від госпіталізації відмовився.

Причина пожежі та збитки встановлюються.

У пресслужбі повідомляють, що до гасіння пожежі від ДСНС залучалися 5 одиниць техніки та 24 представників особового складу.

Пожежа у Затоці на двох базах відпочинку. Фото: прес-служба ДСНСПожежа в Затоці на двох базах відпочинку. Фото: пресслужба ДСНС

Як повідомляли Українські Новини, Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) ліквідувала пожежу на території Луганської області.

Крім того, у Чернівцях загорілася виробнича будівля з виготовлення взуття та гумових виробів.

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