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20 июля 2020, понедельник, 05:15 80
Lifestyle 2020-07-20T05:15:01+03:00
Українські Новини
Трех знаков зодиака будет сопровождать удача во всех делах сегодня, — астролог

Трех знаков зодиака будет сопровождать удача во всех делах сегодня, — астролог

Елена Новикова
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Гороскоп на 20 июля 2020. Фото: geocaching.com
Гороскоп на 20 июля 2020. Фото: geocaching.com

В то время, как в воскресенье звезды сулили трудности Близнецам, Девам и Стрельцам, в понедельник Тельцов, Скорпионов и Козерогов удача будет сопровождать во всех делах. О том, что ждет представителей этих знаков зодиака 20 июля, расскажут Українські Новини.

Телец

У Тельцов будет наполненый хорошими и счастливыми событиями день. В понедельник любая ситуация будет решаться в их пользу и не доставит им лишних хлопот. Во второй половине дня наступит наилучшее время, когда представители этого знака смогут реализовать свои самые смелые идеи и намеченные планы. Не упускайте этот благоприятный период, постарайтесь по максимуму использовать предоставленную возможность для осуществления проектов и целей.

Скорпион

Этот день у Скорпионов будет наполнен приятными событиями. Хороший период для общения, активных действий и деловых встреч. В первой половине дня можно решать важные вопросы, проводить финансовые сделки. Вероятны денежные поступления, которые станут результатом проделанной работы за последнее время. В личной жизни также не будет никаких проблем. Представители этого знака будут наслаждаться идеальными отношениями с партнером.

Козерог

Творческий порыв и позитивное настроение помогут Козерогам добиться превосходных результатов в делах. Представителия этого знака могут поступать перспективные рабочие предложения, от которых звезды советуют не отказываться. В будущем это упрочит ваше финансовое положение. В этот период хорошо пройдут финансовые сделки.  Инвестиции и денежные вложения принесут прибыль уже в скором времени.

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Также астролог Павел Глоба рассказал, каким знакам зодиака крупно повезет во второй половине июля.

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