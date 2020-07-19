Три знака зодиака столкнутся с трудностями сегодня, — астролог

В то время, как в субботу звезды сулили перемены в жизни Тельцам, Львам и Рыбам, в воскресенье у Близнецов, Дев и Стрельцов возможны трудности в делах. Подробнее о том, что ждет представителей этих трех знаков зодиака 19 июля, расскажут Українські Новини.

Близнецы

Этот день потребует от Близнецов выдержки и самообладания. Деликатность в общении оградит их от ненужных ссор с окружающими. В этот период будьте внимательны в работе с документами, при подписании важных бумаг. Прежде чем предпринимать определенные шаги, удостоверьтесь, что представленная информация полностью проверена и не вызовет сомнений в дальнейшем. В этот период велика вероятность быть обманутым в финансовых операциях, будьте бдительны и полностью не полагайтесь на своих оппонентов.

Дева

У Дев будет неоднозначный день. Вопросы в течение всего воскресенья будут прямо или косвенно вращаться вокруг финансов и дел, связанных с деньгами. В этот день представителей этого знака могут ожидать как потери, так и приобретения. В зависимости от того, как будут развиваться события, Девы в больше или меньшей степени сможете упрочить свое материальное состояние. Не исключено, что можете расстаться с некоторой частью прибыли из-за вашей расточительности и неосмотрительности. Вечером уделите время близким, они нуждаются в заботе и внимании.

Стрелец

Стрельцов ждет неоднозначный день. В этот период повышен риск возникновения опасных ситуаций. В воскресенье будьте бдительны на улице, в транспорте. В этот период не рекомендуется начинать важные мероприятия или проводить финансовые сделки. В работе с документами будьте скрупулезны и выполняйте свою работу обстоятельно, анализируя свои действия. Вероятно, в этот день Стрельцам захочется побыть в одиночестве и переосмыслить некоторые свои действия, подумать о личной жизни и любимых людях.

Как сообщали Українські Новини, в воскресенье, 19 июля, в Киеве без осадков, а на западе страны пройдут кратковременные дожди.

Ранее сообщалось о том, что уникальная комета Неовайз приближается к Земле.