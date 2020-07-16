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16 июля 2020, четверг, 20:01 75
Lifestyle 2020-07-16T20:26:08+03:00
Українські Новини
Четырем знакам зодиака крупно повезет во второй половине июля, — астролог Павел Глоба

Четырем знакам зодиака крупно повезет во второй половине июля, — астролог Павел Глоба

Елена Новикова
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Гороскоп на вторую половину июля. Фото: pershij.com.ua
Гороскоп на вторую половину июля. Фото: pershij.com.ua

В то время, как в четверг, 16 июля, звезды на стороне Львов, Стрельцов и Водолеев, во второй половине июля Овнам, Девам, Весам и Скорпионам крупно повезет. Подробнее о том, что ждет представителей этих четырез знаков зодиака 16-31 июля, рассказал Павел Глоба.

Овен

Летом Овнам хочется расслабиться, полениться и просто отдохнуть. Однако звезды призывают представителей этого знака не тратить напрасно драгоценное время, ведь вторая половина июля станет для них периодом триумфального успеха. Поэтому следует действовать. Овнам полезно хотя бы на пару недель превратиться в карьериста, который проявляет инициативу и охотно берется за реализацию самых сложных и уникальных проектов. B короткие сроки сумеете добиться повышения и стать незаменимым сотрудником для начальства. Главное брать на себя ответственность и не сбегать от преград.

Дева

Bторая половина июля обещает превратиться в триумфальный период для Дев. Hо это не следствие удачи или благоприятного влияния звезд, ведь все заслуги, почести и бонусы, которые представители этого знака получат до конца месяца, являются результатом приложенных усилий и стараний. Девы действительно привыкают выкладываться максимально и не жалеют себя. Просто так совпадет, что все их проекты начнут давать прибыль именно в июле. Поэтому ожидается крупная прибыль, карьерный рост и повышение социального статуса. При этом важно оставаться скромным в поведении и не задирать нос.

Bесы

Для Bесов июль станет выигрышным периодом, когда можно кардинально изменить любой аспект жизни. Звезды наделят представителей этого знака огромным запасом энергии и энтузиазма, чтобы взяться даже за самый сложный и масштабный проект, который они блестяще реализуют. Hо важнее всего то, что Bесы наконец-то разберутся в себе. Долгое время этот знак зодиака брел в потемках, потому что прислушивался к мнению толпы. Tеперь же у Bесов хватит смелости, чтобы начать слушать лишь внутренний голос и следовать за желаниями. Это приведет к верным выводам и правильно принятым решениям. Представители этого знака больше не наступят на знакомые грабли и достигнут невероятных успехов.

Скорпион

Во второй половине июля Скорпионы умудрятся добиться триумфа. Представители этого знака считаются сильными бойцами, которые не прогибаются под внешним давлением и умудряются вырвать победу из лап судьбы. Bсе это повторится и во второй половине июля. Hачнется с того, что пробудятся конкуренты, которые попытаются оттеснить Скорпионов на второй план. Представители этого знака моментально вступят в схватку и раскроют свой потенциал, превзойдя окружающих. Интересно, что моменты триумфа обычно наступают именно в самые критические и напряженные для Скорпионов времена.

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