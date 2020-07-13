Кличко и чиновникам КГГА запретили заключать секретные сделки от имени Киева

7 июля 2020 года Киевский городской совет принял решение "О запрете Киевской городской государственной администрации (КГГА) и ее структурным подразделениям, коммунальным унитарным предприятиям, учреждениям и организациям, находящимся в коммунальной собственности территориальной общины города Киева, хозяйственным обществам, в уставном капитале которых более 50% (долей) принадлежат территориальной общине города Киева, заключать договора или другие сделки, содержащие положения о конфиденциальности информации" (08/231-398/ПР от 12 февраля 2019 года).

Об этом сообщило интернет-издание "КиевВласть".

Киевсовет не только запретил КГГА, ее структурным подразделениям и коммунальным предприятиям (КП) заключать договора и сделки на условиях конфиденциальности, а также чиновникам Виталия Кличко поручили раскрыть содержание всех действующих договоров, которые в данный момент являются засекреченными, включая скандальные инвестиционные договора.

Шансы на то, что столичный градоначальник обеспечит выполнение этого решения, крайне малы. Кроме того, ранее подчиненные Кличко не выполнили решение Киевсовета "О предоставлении информации касательно конечных бенефициарных владельцев юрлиц, претендующих на получение прав на землю или имущество территориальной общины Киева" и отказались вести полный публичный перечень объектов инвестирования и публиковать как новые, так и ранее заключенные инвестиционные договоры со всеми приложениями к ним.

Уточним, что в правовом выводе от управления правового обеспечения деятельности Киевсовета указано, что у депутатов нет правовых оснований на установление ограничений по заключению договоров с конфиденциальной информации. Согласно правовому выводу, субъекты властных полномочий (КГГА и ее подразделения) и стороны договоров не имеют права ограничивать информацию, которая является информацией с открытым доступом, а сама информация в таких договорах не может быть отнесена к информации с ограниченным доступом.

Напомним, в Киеве до сих пор действует процедура привлечения инвесторов, которая существенно не менялась с 2007 года (когда городом руководила команда Леонида Черновецкого). Эта процедура уже давно не отвечает интересам киевлян и требованиям законодательства. Проект решения, призванный это изменить - "Об утверждении Положения о проведении инвестиционных конкурсов в Киеве" – еще в феврале 2018 года "со скрипом" был принят за основу, но дальше дело не движется.

Доработкой этого проекта решения по требованию депутатского корпуса, чтобы подготовить его к окончательному голосованию, в администрации Виталия Кличко упорно не занимаются. По всей видимости, команде Виталия Кличко совсем не хочется, чтобы процесс отбора инвесторов в столице начал протекать публично, законно и в интересах киевлян и городского бюджета.