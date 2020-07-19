Возле Мукачево произошло смертельное ДТП с грузовиком: погибли три человека

Череда смертельных ДТП в Украине продолжается - на трассе Киев-Чоп возле Мукачево столкнулись легковушка Mazda и грузовик. От столкновения грузовое авто с песком вспыхнуло. Об этом сообщает Mukachevo.net.

Известно, что погибли три человека в легковушке, одна пассажирка доставлена в больницу. Как отметили в мукачевской больницы святого Мартина, женщина была доставлена в сознании, но говорить о ее состоянии рано.

Позже стало стало известно, что у ДТП погиб главный тренер ФК "Мункач" Виктор Ряшко, и двое его детей. Пострадавшая женщина - его жена.

Как сообщали Українські Новини, в Одесской области в масштабном ДТП погибли шесть человек, еще трое госпитализированы. После чего на трассе Одесса-Рени в ДТП погибли еще двое человек.



Кроме того, за весь период независимости Украины в ДТП погибли 174 тыс. человек, а пострадали - более миллиона.

В Киевской области произошла ДТП с участием скорой помощи: пострадали 3 человека.

за первое полугодие 2020 года в Украине произошло 57 929 дорожно-транспортных происшествий, из них 1209 - с летальным исходом. Это на 14,3% больше, чем в 2019 году.