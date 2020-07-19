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19 июля 2020, воскресенье, 17:15 215
Общество 2020-07-19T17:17:07+03:00
Українські Новини
Не купаться нетрезвым и не пить воду из озера: как не заболеть во время отдыха у воды

Не купаться нетрезвым и не пить воду из озера: как не заболеть во время отдыха у воды

Надежда Комендантова
Заболевания, Пляж, Заражение, Отдых, опасность заражения, Виктор Ляшко
Пляж
Пляж "Отрада" в Одессе.

В то время, как в Министерстве здравоохранения заявляют, что лечение гриппа и простуды антибиотиками - неэффективный метод, во время отдыха на пляже можно подхватить множество вирусов и микробов. Для того, чтобы не подвергать свою жизнь опасности, людям следует придерживаться определенных правил безопасности.

Об этом написал главный санитарный врач и заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко в своем Facebook.

"И, на этот раз, речь идет не о коронавирусе - открытые водоемы не считаются источником передачи новой коронавирусной болезни. На этот раз о лямблиозе, лептоспирозе, ротавирусе, гепатите А, холере, шигеллезе, сальмонеллезе, и даже брюшном тифе. Эти инфекции можно "подцепить", купаясь в загрязненных водоемах", - сообщил чиновник.

Так, чтобы не заболеть после отдыха у водоемов, необходимо соблюдать такие правила: 

  • Выбирать для отдыха водоем и пляж, которые имеют соответствующее разрешение.


  • Не пить воду из водоема, и не мыть в ней овощи и фрукты.

  • Не купаться при наличии повреждений кожи, а также при наличии ОРВИ или сразу после нее.

  • Во время купания не глотать воду из водоема.

  • Не употреблять алкогольные напитки и не купаться в состоянии алкогольного опьянения.

  • Не купаться в водоемах с домашними животными.

  • Обходить стороной водоемы, возле которых стоит табличка "купаться запрещено", а также водоемы со стоячей водой с зарослями или те, где плавают утки.

"Симптомы возможного инфицирования иногда могут проявиться почти сразу, но иногда это происходит через несколько дней или даже через пару недель после купания в водоеме. Опасными симптомами являются зуд, сыпь на коже и слизистых, выделения из половых органов, диспепсические расстройства, повышение температуры. В этих случаях надо срочно обратиться к врачу", - сообщил Ляшко.

Пост Ляшко с рекомендациями в FacebookПост Ляшко с рекомендациями в Facebook

Как сообщали Українські Новини, на всех пляжах Одессы не рекомендуют купаться из-за грязной воды

Ранее вирусолог дал рекомендации для купания. 

9 июля Госпродпотребслужба признала 11 пляжей в Киеве непригодными для купания из-за кишечной палочки.

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