Кишечная палочка на пляжах. Вирусолог дал рекомендации для купания

В то время, как в пяти областях и в Киеве качество воды на пляжах не соответствует нормам, инфекции, вызванные кишечной палочкой, обнаруженной в воде на пляжах, наиболее опасны для детей, главное следить, чтобы они не глотали воду во время купания.

Об этом сообщил Українським Новинам вирусолог, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института педиатрии, акушерства и гинекологии Национальной академии медицинских наук Украины Борис Донской.

"Фактически купаться, чтобы она (кишечная палочка) не попадала в нос или рот, почти нереально, поэтому риск есть всегда, нужно следить чтобы дети не наглотались воды, потому что эти инфекции особенно опасны для детей", - сказал он.

Донской заявил, что вообще на непроверенных или проверенных пляжах (признанными непригодными для купания из-за кишечной палочки) вообще не стоит купаться, так как возможности избежать попадания кишечной палочки в организм почти нет.

Также он отметил, что альтернативы перечню непригодных для купания из-за кишечной палочки пляжей Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей на данный момент нет.

Как сообщали Українські Новини, 9 июля Госпродпотребслужба признала 11 пляжей в Киеве непригодными для купания из-за кишечной палочки.

Также на всех пляжах Одессы вода не соответствует гигиеническим требованиям.