Простуду и грипп лечить антибиотиками нельзя. Минздрав развенчал популярный миф

В то время, как на фоне коронавируса в Украине стали меньше болеть гриппом, в Министерстве здравоохранения заявляют, что лечение гриппа и простуды антибиотиками - неэффективный метод. Об этом сообщает Центр общественного здоровья. "64% людей ошибочно считают, что простуду или грипп можно лечить антибиотиками. Но антимикробные препараты применяют только при бактериальной инфекции", - сказано в сообщении. По словам медиков, болезнь возникает в случаях, когда микробы размножаются в организме и провоцируют воспалительную реакцию. Заболевания от устойчивых микробов трудно вылечить, а иногда вообще невозможно. Никто не может полностью избежать заражения микроорганизмами, в том числе резистентными. В ЦОЗ назвали четыре причины, почему лечение простуды и гриппа антибиотиками - неэффективный способ: - Антибиотики убивают бактерии, которые вызвали вирус. Но не все из них умирают. - Антибиотики убивают и полезные бактерии. - Бактерии защищаются, что позволяет им и дальше вызывать заболевания. - Бактерии способны передавать стойкость к препаратам следующим поколениям, а инфицированные люди становятся переносчиками. В Центре также заявили, что лучше проконсультироваться с врачом и стараться предотвращать инфекционные болезни. "Пообщайтесь с врачом относительно вашего риска для определенных инфекций, особенно если вы не вакцинированы или у вас ослаблена иммунная система. Дезинфицируйте царапины и раны, а также следите за хроническими заболеваниями, если они у вас есть. Не занимайтесь самолечением - принимайте антибиотики только по назначению врача", - советуют в ЦОЗ. Как сообщали Українськi Новини, в Украине уже пять недель не умирают от гриппа. Ранее доктор Комаровский объяснил, почему ни в коем случае нельзя принимать антибиотики для профилактики коронавируса.