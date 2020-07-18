Простуду и грипп лечить антибиотиками нельзя. Минздрав развенчал популярный миф

В то время, как на фоне коронавируса в Украине стали меньше болеть гриппом, в Министерстве здравоохранения заявляют, что лечение гриппа и простуды антибиотиками - неэффективный метод.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья.

"64% людей ошибочно считают, что простуду или грипп можно лечить антибиотиками. Но антимикробные препараты применяют только при бактериальной инфекции", - сказано в сообщении.

По словам медиков, болезнь возникает в случаях, когда микробы размножаются в организме и провоцируют воспалительную реакцию. Заболевания от устойчивых микробов трудно вылечить, а иногда вообще невозможно. Никто не может полностью избежать заражения микроорганизмами, в том числе резистентными.

В ЦОЗ назвали четыре причины, почему лечение простуды и гриппа антибиотиками - неэффективный способ:

- Антибиотики убивают бактерии, которые вызвали вирус. Но не все из них умирают.

- Антибиотики убивают и полезные бактерии.

- Бактерии защищаются, что позволяет им и дальше вызывать заболевания.

- Бактерии способны передавать стойкость к препаратам следующим поколениям, а инфицированные люди становятся переносчиками.

В Центре также заявили, что лучше проконсультироваться с врачом и стараться предотвращать инфекционные болезни.

"Пообщайтесь с врачом относительно вашего риска для определенных инфекций, особенно если вы не вакцинированы или у вас ослаблена иммунная система. Дезинфицируйте царапины и раны, а также следите за хроническими заболеваниями, если они у вас есть. Не занимайтесь самолечением - принимайте антибиотики только по назначению врача", - советуют в ЦОЗ.

Как сообщали Українськi Новини, в Украине уже пять недель не умирают от гриппа.

Ранее доктор Комаровский объяснил, почему ни в коем случае нельзя принимать антибиотики для профилактики коронавируса.