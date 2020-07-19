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19 июля 2020, воскресенье, 16:17 15
Силовые структуры 2020-07-19T16:17:31+03:00
Українські Новини
На КПВВ "Новотроицкое" в палатках живут 15 человек, которых не пропустили боевики

На КПВВ "Новотроицкое" в палатках живут 15 человек, которых не пропустили боевики

Надежда Комендантова
Боевики, Списки, пункт пропуска, КПВВ, Новотроицкое
КПВВ
КПВВ "Новотроицкое" Фото: ГосЧС Украины в Донецкой области.

Штаб операции Объединенных сил (ООС) заявляет, что боевики, которые прекратили блокировать пункты пропуска "Марьинка" и "Новотроицкое",  осуществляют пропуск людей через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) по своим спискам.

Об этом говорится в сообщении штаба, передают Українськi Новини.

"От Трехсторонней контактной группы получена информация, что российско-оккупационные войска осуществляют пропуск людей через КПВВ по спискам", - сказано в нем.

В связи с этим незаконные вооруженные формирования могут не пропускать людей через линию разграничения, опираясь на данные списков.

При этом руководство ООС, в том числе и Государственной пограничной службы, открыты для осуществления пропускных операций и в условиях карантина предоставляют возможность перемещения через КПВВ "Станица Луганская", "Марьинка", "Новотроицкое" в определенное время.

Тем временем, как сообщает пресс-служба ГосЧС Украины в Донецкой области, в палатках ГосЧС на КПВВ "Новотроицкое" остаются люди, которые не смогли пересечь линию разграничения. Там находятся 15 человек, среди них два ребенка. 

КПВВ КПВВ "Новотроицкое" Фото: ГосЧС Украины в Донецкой области.

"За минувшие сутки в пункте оказания помощи на КПВВ "Новотроицкое" спасатели оказали помощь 15 гражданам, из которых два ребенка. В палатках ГосЧС созданы условия для комфортного пребывания людей и соблюдаются соответствующие меры безопасности в связи с карантинными ограничениями. Спасатели оказывают всю необходимую помощь, чтобы пребывание людей на КПВВ было максимально комфортным и безопасным", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, в июне пропуск на линии разграничения осуществлялся только в контрольном пункте въезда-выезда (КПВВ) "Станица Луганская", боевики блокировали пункты "Марьинка" и "Новотроицкое".

С 10 июня в зоне ООС возобновили работу пропуска контрольных пунктов въезда-выезда для автомобильного и пешего сообщения.

Также пункты пропуска на границе с Крымом открыли с 15 июня. 

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